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Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi - Son Dakika

Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi

04.01.2022 15:25

Danimarka'nın tanınmış bilim insanlarından Tyra Grove Krause, koronavirüs pandemisinin Omicron varyantıyla birlikte sona erdiğini ve ülkesindeki insanların 2 ay içinde normal hayatlarına dönebileceklerini öne sürdü.

Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından biri olan Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, Omicron varyantının pandemiyi sona erdirdiğini ve 'iki ay içinde normal hayatlarımıza geri döneceğimizi' açıkladı.

"SONUÇLARI İKİ AY İÇİNDE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Tyra Grove Krause yaptıkları yeni araştırmaya göre, son günlerde dünyayı kasıp kavuran Omicron varyantında hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu belirtti ve bunun Danimarka'daki Covid-19 pandemisinin iki ay içinde bitebileceğine dair umut verdiğini söyledi. Kruse, "Sonuçları iki ay içinde alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon sübvanse etmeye başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" dedi.

"BİTTİĞİNDE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA İYİ BİR YERDE OLACAĞIZ"

Dünya genelinde Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara rağmen Krause aslında pandeminin sonunu getirebileceğini belirterek, "Omicron önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı sağlayacak. Bittiğinde, eskisinden çok daha iyi bir yerde olacağız" dedi.

Danimarkalı ünlü bilim insanından şaşırtan açıklama: Koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
Tyra Grove Krause.

HAFİF OLDUĞU İÇİN İYİ BİR BAĞIŞIKLIK SAĞLAYACAK

Krause yüksek derecede bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte edeceğini ve sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını iddia ediyor.

"OCAK AYI ZOR GEÇECEK"

Krause, önümüzdeki aylarda pandemiyi yenmek için hala yapılması gereken işler olduğunu vurguladı ve "Omicron Ocak sonunda zirve yapacak ve Şubat ayında sağlık sistemi üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Ama Ocak ayında çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü bunu atlatmak zor olacak" dedi.

VAKA SAYILARINDA REKOR

Danimarka'da son haftalarda yeni vakalarda bir artış görüldü. 27 Aralık'ta günlük günlük 41 bin 35 baka bildirdi. Böylelikle pandemi boyunca görülen vaka sayısı rekoru kırılmış oldu. Danimarka nüfusunun yüzde 78,5'i tam olarak aşılandı.

DAHA ÖNCE DE "SALGIN KONTROL ALTINDA" DEMİŞLERDİ

Danimarka geçtiğimiz yazaşılı nüfusuna güvenerek 'salgın kontrol altında' demiş ve kısıtlamaları kaldırmıştı ancak daha sonra artan vakalar nedeni ile kısıtlamalar ülkeye geri dönmüştü.

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Koronavirüs, Danimarka, Omicron, Ocak, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi - Son Dakika
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