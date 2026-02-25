Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız - Son Dakika
Hindistan Başbakanı Modi: İsrail'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız

Hindistan Başbakanı Modi: İsrail\'in yanındayız ve gelecekte de yanında olacağız
25.02.2026 23:32
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'deki resmi ziyaret kapsamında meclis genel kuruluna hitap etti. 'Yaşa İsrail halkı' sözleriyle konuşmasını tamamlayan Modi, Hindistan'ın bugün ve gelecekte İsrail'in yanında olacağını belirtti. Hindistan'ın Abraham Anlaşmalarına destek verdiğini ve bölgesel barış ve istikrarı destekleyeceklerini vurgulayan Modi'ye, Knesset madalyası adı verilen yeni bir madalya takdim edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki günlük resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İsrail'de meclis genel kuruluna hitap etti. Modi, konuşmasını "Yaşa İsrail halkı" sözleriyle tamamladı ve ülkesinin bugün ve gelecekte İsrail'in yanında olacağını vurguladı.

"İSRAİL'İN YANINDA TAM İNANÇLA DURUYORUZ"

İsrail'in acılarını paylaştıklarını belirten Modi, "Hindistan, şu anda ve gelecekte de İsrail'in yanında tam bir inançla durmaktadır." ifadelerini kullandı. Modi ayrıca ülkesinin Abraham Anlaşmalarına destek verdiğini belirterek bölgesel barış ve istikrarı destekleyeceklerini dile getirdi.

HİNDİSTAN'DAN AVRUPA'YA KORİDOR

Modi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine atıfta bulunarak, "Hindistan'ı Arap Yarımadası üzerinden Hayfa Limanı'na ve oradan da Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayacak bir deniz ve kara koridoru geliştiriyoruz." dedi.

Hindistan'ın kısa süre içinde dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olacağını savunan Modi, İsrail'in teknoloji alanındaki liderliğine dikkat çekerek iki ülke arasındaki ortaklığın stratejik temellerine vurgu yaptı.

BİNYAMİN NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Modi'ye İsrail'e verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Modi'nin konuşması sırasında İsrailli milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandığı bildirildi.

MUHALEFETTEN PROTESTO

Modi'nin konuşması öncesinde İsrail muhalefeti özel oturumu protesto ederek salonu terk etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit'i davet etmemesi protestonun gerekçeleri arasında gösterildi.

Boşalan koltukların, davet edilen eski milletvekilleri tarafından doldurulduğu iddia edildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, protestonun uluslararası bir krize dönüşmemesi için salonun boş görüntü vermesinin engellendiğini duyurdu.

KNESSET MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

Knesset, Hindistan Başbakanı Modi'ye "Knesset madalyası" adı verilen yeni bir madalya takdim etti. İsrail basınında, söz konusu madalyanın ilk kez verildiğine dikkat çekildi. Madalyanın, "İsrail ve Yahudi halkına yaptığı katkılara duyulan minnettarlığı" simgelediği ifade edildi.

9 YIL SONRA İLK ZİYARET

İsrail'e en son 2017 yılında gelen Modi, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında bir inovasyon zirvesine katılması da beklenen Modi'nin, Netanyahu'nun gündeme getirdiği Akdeniz ve Orta Doğu'da yeni bir "ittifak ekseni" planını da ele alacağı belirtiliyor.

Netanyahu, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada kurulması hedeflenen ittifakın Hindistan'ın yanı sıra bazı Arap ve Afrika ülkeleri ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve bazı Asya ülkelerini kapsayabileceğini söylemişti. Modi de ziyaret öncesinde bu girişime destek verdiğini açıklamıştı.

