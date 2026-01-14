Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede - Son Dakika
Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
14.01.2026 23:05
Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, sürüsünden ayrıldıktan sonra köylere saldırarak 22 kişinin ölümüne yol açan tek dişli bir fil için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yetkililer bölgeyi yüksek alarma geçirirken, halktan ormanlık alanlardan uzak durmaları ve gece saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde, sürüsünden ayrıldıktan sonra köylere saldırarak 22 kişinin ölümüne yol açan tek dişli bir fil için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yetkililer bölgeyi yüksek alarma geçirirken, halktan ormanlık alanlardan uzak durmaları ve gece saatlerinde dışarı çıkmamaları istendi.

SALDIRILAR GECE YAŞANDI

The Guardian'ın haberine göre Ocak ayının başından bu yana Jharkhand'ın Batı Singhbhum bölgesinde görülen filin, özellikle gece saatlerinde küçük köylere girerek saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. İlk saldırının 1 Ocak'ta Bandijhari köyünde meydana geldiği, 35 yaşındaki bir erkeğin olayda hayatını kaybettiği açıklandı. Ardından yaşanan saldırılarda aralarında bir çift ve iki küçük çocukları ile bir orman dairesi yetkilisinin de bulunduğu toplam 22 kişi yaşamını yitirdi.

"SON DERECE SALDIRGAN"

Chaibasa bölgesi Orman Müdürü Aditya Narayan, genç erkek filin sürüsünden ayrıldıktan sonra "son derece saldırgan" davranışlar sergilediğini düşündüklerini söyledi. Narayan, hayvanı sakinleştirmek için şu ana kadar üç ayrı girişimde bulunulduğunu ancak bunların başarısız olduğunu kaydetti.

KÖYLÜLERE KESİN UYARI

Narayan, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ve sakinleştirme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirterek, "Köylülere ormanlık alanlara girmemeleri ve son derece dikkatli olmaları konusunda kesin uyarılarda bulunuldu" dedi.

GÜNDE 30 KİLOMETRE YOL KAT EDİYOR

Yetkililer, filin günde yaklaşık 30 kilometre yol kat ettiğini, bu nedenle yerinin tespit edilmesinin oldukça zorlaştığını ifade etti. Hayvanı bulmak için 100'den fazla orman personeli sahada görevlendirilirken, çalışmalar henüz sonuç vermedi.

ÜÇ EYALETTEN UZMAN DESTEĞİ

Filin izini sürmek amacıyla üç farklı eyaletten yaban hayatı uzmanları da bölgeye sevk edildi. Ancak filin dengesiz davranışları ve ormanlık alanlarda düzensiz hareket etmesi, arama çalışmalarını zorlaştırıyor.

Uzmanlar, yaşanan olayın Hindistan'da artan ormansızlaşma, yiyecek ve su kaynaklarının azalması ve fillerin geleneksel göç yollarının yerleşim alanları tarafından işgal edilmesi nedeniyle insan–fil çatışmalarının yükselişe geçtiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekti.

SON 5 YILDA2 BİN 800 KİŞİ ÖLDÜ

Fillerin göçü için güvenli kabul edilen eski rotaların yaklaşık yüzde 10'unun artık kullanılamaz durumda olduğu belirtilirken, bu durumun hayvanları yerleşim alanlarına yönelttiği ifade edildi.

Filler ayrıca elektrik çarpması, tren kazaları ve misilleme amaçlı zehirlenmeler gibi nedenlerle de yüksek sayılarda ölüyor. Son beş yılda Hindistan'da 2 bin 800'den fazla kişi, fillerle yaşanan ölümcül karşılaşmalar sonucu hayatını kaybetti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖNLEMLER DEVREDE

Andhra Pradesh gibi bazı eyaletlerde ise, fillerin köylere yaklaşmasını erken aşamada tespit edebilmek ve halkı koruyabilmek amacıyla yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri kullanılmaya başlandı.

Dünya

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede

Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
