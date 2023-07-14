Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Son Dakika
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Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

14.07.2023 00:43

Hindistan'ın kuzeyinde son 2 haftada yaşanan sel felaketi nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'de Yamuna Nehri'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açarken, Himaçal Pradeş eyaletinde köprüler yıkıldı, yollar çöktü ve trafik durma noktasına geldi. Tahliye merkezlerine yerleştirilen binlerce kişiye arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın kuzeyini sel vurdu. 2 haftadır etkili olan yağışların ardından gelen sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 100'ü aştı.

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Hindistan'ın kuzeyinde 2 haftadır etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Himaçal Pradeş eyaletinde 88, Uttar Pradeş'te 12, Yeni Delhi'de 1 kişi, Cammu Keşmir'de ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

TURİSTLER HELİKOPTERLE KURTARILDI

Yağışlardan en çok etkilenen Himaçal Pradeş'te köprüler yıkıldı, yollar çöktü, trafik durma noktasına geldi. Chandertal bölgesinde mahsur kalan çoğunluğu turist yaklaşık 300 kişi helikopterle kurtarıldı. Eyaletin acil durum yetkilileri, en az 170 evin sel ve toprak kaymaları nedeniyle yıkıldığını, 600 evin ise kısmen hasar gördüğünü açıkladı.

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

BAŞKENT SULAR ALTINDA

Yamuna Nehri'nde su seviyesinin 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşması sonucu başkent Yeni Delhi sular altında kaldı. Otoyolları su basması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, birçok araç sel sularına kapılıp sürüklendi.

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Nehre yakın bölgelerde en az 30 bin kişi tahliye merkezlerine yerleştirildi, birçok bölgede ise arama kurtarma çalışmaları yürütüldüğü öğrenildi.Meteoroloji servisi, ülkenin kuzey kesimlerde önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı
Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı
Kaynak: İHA
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Yeni Delhi, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 100'ü aştı - Son Dakika


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