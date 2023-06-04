Hindistan'da Tren Kazası: Can Kaybı 294'e Yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da Tren Kazası: Can Kaybı 294'e Yükseldi

04.06.2023 10:43

Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi. Kazaya ilişkin raporun açıklanması bekleniyor. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek' dedi.

Hindistan'ın Odisha eyaletinin kuzeydoğusundaki Balasore bölgesinde meydana gelen, iki yolcu ve bir yük treninin çarpıştığı kazada can kaybı 294'e ulaştı. Hindistan medyası, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

KAZA ELEKTRONİK SİSTEMİN DEĞİŞMESİ SONUCU OLDU

Hint medyasına konuşan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, raporun en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Kazanın, raylardaki elektronik bağlantı sistemindeki değişiklik sonucu meydana geldiği düşünülüyor. Soruşturma kapsamında insan hatası olup olmadığının belirlenmesi öngörülüyor.

Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi

"EN AĞIR CEZA VERİLECEK"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Balasore Tren Kazası nedeniyle derin bir acı duyuyorum. Düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Ölenlerin ailelerinin kayıpları telafi edilemez ancak hükümet onlara yardım etmek için her yolu deneyecektir. Bu olay hükümet için çok ciddi, her türlü soruşturma için talimat verildi ve kim suçlu bulunursa ona en ağır ceza verilecek" dedi.

Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi
Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi
Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi
Hindistan'daki tren kazasında can kaybı 294'e yükseldi
Kaynak: DHA
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Hükümet, India, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Tren Kazası: Can Kaybı 294'e Yükseldi - Son Dakika
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