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Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur - Son Dakika

Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur

Son Güncelleme: 07.11.2023 21:17

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi durumunda ciddi sonuçlar olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.

"GAZZE'DEKİ SALDIRI GENİŞLERSE CİDDİ SONUÇLARI OLUR"

Kasım, ABD merkezli NBC News'e İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'ın pozisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail'i "saldırgan" olarak niteleyen Kasım, Hizbullah'ın Gazze üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçladığını vurguladı. Kasım, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde bunun "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

"DİRENİŞ EKSENİ'NDEKİLER, ESAS PLANLAYICININ ABD OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Irak'taki İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşumun ABD'nin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılarına atıfta bulunan Kasım, "Direniş Ekseni'ndekiler, esas planlayıcının ABD olduğunu gördüler. Bu nedenle, dur mesajı verme prensibiyle ABD'ye saldırıyorlar. Tıpkı İsrail'in durması gerektiği gibi." ifadelerini kullandı.

Hizbullah, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu

ABD'YE SERT TEPKİ

"Şu an yaptığımız, yapmamız gereken şeydir ve bundan daha fazlasını yapmamız gerektiğinde de yapacağız." diyen Kasım, şöyle devam etti: "Bizim Filistin ve bölgede halkımızı ve sevdiklerimizi desteklemeye hakkımız yokken nasıl olur da ABD ve dünyanın geri kalanı, sivilleri ve çocukları öldüren, evleri yıkan İsrail'in yanında durma hakkına sahip?"

İSRAİL VE ABD'YE UYARI

Kasım, İsrail ve ABD'nin saldırganlıklarına bu şekilde devam ederek daha büyük olumsuz etki bırakmaları halinde olayın büyüyeceğini ve tam bir çatışmaya yol açacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in Gazze saldırılarını genişletmesi halinde uyarıda bulundu: Sonuçları ciddi olur - Son Dakika
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