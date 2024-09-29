Hizbullah Lideri Nasrallah Öldürüldü - Son Dakika
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BBC

Hizbullah Lideri Nasrallah Öldürüldü

Hasan Nasrallah, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Cenazesi Pazartesi bekleniyor.

29.09.2024 16:03
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Cuma akşamı İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’’ın cesedine ulaşıldığı ve vücut bütünlüğünün bulunduğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir sağlıkçı iki kaynak, ölüm sebebinin patlamanın şiddetiyle yaşanan travma olduğunu söyledi.

Nasrallah’ın cenazesi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyrut’taki BBC muhabirleri cenazenin Pazartesi günü yapılmasının beklendiğini aktarıyor.

Nasrallah’ın yerine geçecek isimle ilgili de Haşim Seyfeddin ismi öne çıkıyor.

Öldürülen liderin kuzeni olan Seyfeddin’in, Nasrallah’ın halefi olabileceği uzun süredir dile getiriliyordu.

Hasan Nasrallah nasıl öldürüldü?

Reuters haber ajansı, Nasrallah suikasti ile ilgili farklı kaynaklar ve uzmanlarla konuştu.

Ajansa konuşan iki İsrailli kaynak, Binyamin Netanyahu’nun suikast onayını Çarşamba günü verdiğini söyledi. Saldırı Netanyahu Birleşmiş Milletler zirvesi için New York’ta bulunduğu sırada yapıldı.

İsrail ordu sözcülerinden Nadav Shoshani, Nasrallah ve diğer Hizbullah yöneticilerinin toplantıda olduklarına dair ellerinde “gerçek zamanlı” istihbarat olduğunu söyledi.

İsrail'in Hatzerim Hava Üssü komutanı Tuğgeneral Amichai Levin de komuta merkezinin saniye aralıklarla onlarca mühimmat tarafından vurulduğunu kaydetti. Levin, " Operasyon karmaşıktı ve uzun zamandır planlanıyordu." dedi.

Vurulan komuta merkezinin bir apartmanın altında gizli olduğu kaydediliyor.

Nasrallah 2006’daki son İsrail savaşından bu yana, kalabalıklar içine çıkmaktan kaçınıyordu. Bir araya geldiği kişilerin sayısı da çok sınırlıydı. Reuters’a konuşan örgüt içinden bir güvenlik yetkilisine göre, suikastin gerçekleşmiş olması, bu grubun içine bir İsrail muhbirinin sızdığını gösteriyor.

İsveç Savunma Üniversitesi’nden Hizbullah uzmanı Magnus Ranstorp, suikastin büyük bir istihbarat zaafına işaret ettiğini söylüyor.

Reuters’a konuşan uzman, “Diğer komutanlarla toplantıda olduğunu biliyorlardı. Ve bu anda saldırının düğmesine bastılar” dedi.

İsrail ordusu, Nasrallah ile birlikte çoğu son bir haftada olmak üzere örgütün 8 tepe komutanından 7’sini öldürdüğünü açıklıyor.

Bunlar arasında füze biriminin başı ile elit savaşçılarıdan oluşan Radvan Gücü’nün komutanı da yer alıyor.

17 ve 18 Eylül’de peş peşe gelen telsiz ve çağrı cihazı saldırılarında da örgütün 1500 civarında savaşçısı sakat bırakıldı.

Bunlara ek olarak, Reuters’a konuşan bir Batılı ülke diplomatı, Lübnan’ın güneyini hedef alan hava saldırılarında da örgütün füze gücünün yüzde 20 ila 25’inin yok edildiğini değerlendiriliyor.

Son 10 günde neler yaşandı?

17-18 Eylül: Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları ve telsizler iki dalga halinde patlatıldı, en az 37 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

20 Eylül: İsrail, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye mahallesine saldırı düzenledi ve 55 kişiyi öldürdü.

23 Eylül: İsrail, Lübnan'a büyük bir bombardıman başlattı ve ülkenin güneyinde, doğusunda ve başkentinde belirlediği en az 1300 hedefi vurdu. Tek bir günde 550'den fazla kişi öldürüldü.

25-26 Eylül: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, New York'taki BM zirvesinde dünya liderleri gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu. (ABD, İngiltere ve AB yönetimi dahil 12 ülke ve organizasyonu ateşkes çağrısı yaptı. İsrail çağrıyı reddetti.

27 Eylül: Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Hizbullah'ı yenme" sözünü sarf ettikten saatler sonra örgütün Beyrut'taki karargahı vuruldu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah öldürüldü.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah Lideri Nasrallah Öldürüldü - Son Dakika

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