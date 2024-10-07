Hollanda\'dan Ukrayna\'ya 400 Milyon Avro İHA Desteği

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HOLLANDA, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) geliştirmesine yardımcı olmak için 400 milyon avro yatırım yapacak.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollanda'nın Ukrayna'nın insansız hava araçları geliştirmesine yardımcı olmak için 400 milyon avro sağlayacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette Hollanda'nın, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) geliştirme programına 400 milyon avro yatırım yapacağını açıkladı.

Brekelmans, dronların öncelikle havada kullanılacağını belirterek, "Keşif, savunma ve saldırı misyonları için tasarlanmış çeşitli gelişmiş dron türlerine odaklanacak bir eylem planına 400 milyon avro yatırım yapıyoruz" dedi.

Yatırımın yaklaşık yarısının Hollanda'da harcanacağını, geri kalanının ise Ukrayna ve diğer ülkeler arasında paylaştırılacağını ifade eden Bakan Brekelmans, drone geliştirme planının yanı sıra Hollanda'nın Ukrayna'ya şu ana kadar 3,76 milyar avro askeri destek sağladığını da belirtti.

Brekelmans ayrıca, Hollanda'nın yakında Kiev'e 24 adet F-16 savaş uçağı daha teslim edeceğini söyledi ancak net bir tarih açıklamadı.