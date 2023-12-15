Husi\'ler tarafından KızılDeniz\'de iki gemiye füze fırlatıldı. Gemilerde yangın çıktı

Yemen'deki Husi isyancı topraklarından atılan füzeler iki kargo gemisini vurarak ateşe verdi.

ABD'li bir savunma yetkilisi, Yemen'de isyancıların kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir balistik füzenin, Kızıldeniz'de Bab el-Mendeb Boğazı yakınındaki Liberya bandıralı bir kargo gemisini vurarak gemiyi ateşe verdiğini söyledi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, geminin MSC Palatium III olduğunu belirtti ve saldırıda herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Cuma günkü füzenin,başka bir kargo gemisi olan Al Jasrah'ı hedef aldığı anlaşılıyor.

Saldırılar, son günlerde Kızıldeniz'de ve stratejik Bab el-Mandeb Boğazı'nda nakliyeyi kaçıran bir dizi füze saldırısının sorumluluğunu üstlenen Yemen'in İran destekli Husi grubunun saldırları artırıyor.

Saldırılar, İsrail-Hamas savaşına ve Gazze Şeridi'ni hedef alan yoğun hava ve kara saldırısına bir tepki olarak değerlendiriliyor.

Özel istihbarat şirketi Ambrey de Al Jasrah'a saldırıyı doğruladı.

Orta Doğu nakliye hatlarını izleyen İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) da ilk saldırıyı kabul ederek gemileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

UKMTO, Alman nakliyeci Hapag-Lloyd tarafından işletilen Al Jasrah'a düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Firma ayrıca saldırıda hiçbir mürettebat üyesinin yaralanmadığını da belirtti.

Şirket, ayrıntıya girmeden, 'Hapag-Lloyd mürettebatımızın güvenliğini sağlamak için ek önlemler alacak' dedi.