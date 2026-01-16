İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

İngiliz basını: Türkiye\'nin hamlesi Trump\'ı İran\'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
16.01.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da protestoların 19. gününde ölü sayısı 2 bin 677'e yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın komşu ülkeye olası bir saldırıdan şu an için vazgeçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Trump'ın saldırı kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu. Haberde, bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi.

İran'da 28 Aralık'ta başlayan protestolarda 'ölümcül güç' kullanılması halinde ABD'nin müdahale edeceği söylemini çok kez yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası bir saldırıdan şu an için vazgeçmiş görünüyor.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump'ın bu kararından vazgeçmesinde Türkiye ve Körfez ülkelerinin yürüttüğü diplomasi trafiği etkili oldu.

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

İRAN ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, ve Umman, Washington'ın olası bir saldırısının Orta Doğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmaya yol açacağı endişesiyle, son anda yürütülen diyalog kapsamında Donald Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları başlatmaması çağrısında bulundu.

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

"KAOS" UYARILARI ART ARDA GELDİ

Guardian'ın haberine göre, ABD'nin müttefiki olan bu ülkelerin "kaos" uyarılarının, Trump'ı çarşamba gecesi için askeri bir harekattan şimdilik vazgeçmeye ikna etmiş göründüğü belirtildi. Suudi Arabistan özelinde ise bu temkinli tutum, ABD'nin saldırı düzenlemek için Suudi hava sahasını kullanmasına izin verilmemesiyle sonuçlandı. Görüşmeler sürerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

FİDAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, diyalog çağrısında bulunmuş ve "Umarız Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu meseleyi kendi aralarında, arabulucular, diğer aktörler ya da doğrudan diyalog yoluyla, çözer. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" demişti.

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

ÜSTEKİ PERSONELİNİ GERİ ÇEKTİ

ABD'nin bölgedeki en büyük üssü olan El-Udeyd Hava Üssü Katar'da bulunuyor. Gerilimin Çarşamba günü tırmanması üzerine ABD, üsten kilit personelini geri çekmişti. Uluslararası basında tansiyonun biraz düşmesinin ardından ABD personelinin üsse geri döneceğine ilişkin haberler yer aldı.

İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Donald Trump, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Körfez, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    sizi çokta dinler ya böyle haber yaparlar gecede vururlar habersiz 6 3 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Ya bırakın bu traş başlıkları, Adam görüşmek için bile zir randevu verdi,Turkiyenin rolüymüs hala algı peşindesiniz 4 3 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    hiç kimsenin randevu vermediği 1 dk bile görüşmediği özgürü mü dinleyecekler, komiksiniz 0 0
  • Mahmud akbas Mahmud akbas:
    cumartesi bombalamaya baslarlar 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Ayder Forumu’nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor Ayder Forumu'nda konuşan Fatih Dönmez: Türkiye stratejik konumu sayesinde enerjide kritik rol üstleniyor
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
10:01
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
Bedava olması gereken hizmette şok fatura: İtiraz eden vatandaş parasını geri alabilecek
10:01
Galatasaray’dan UEFA’ya borçsuzluk raporu
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu
09:56
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:36:02. #7.11#
SON DAKİKA: İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.