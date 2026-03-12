İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia - Son Dakika
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia

İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
12.03.2026 16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, göreve atanmasının ardından yayımladığı ilk sesli mesajında ''Dökülen bütün kan için intikam alınacak'' ifadelerini kullandı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise Hamaney'in hava saldırılarında ağır yaralandığını ve bir bacağını kaybettiğini iddia ederken, Tahran'daki Sina Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öne sürüldü.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in göreve atanmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Sesli olarak yayınlanan mesajda Mücteba Hamaney "Dökülen bütün kan için intikam alınacak" dedi.

İNGİLİZ GAZETESİNDEN BOMBA İDDİA

Mesajın yankıları sürerken İngiliz Daily Mail gazetesi, Mücteba Hamaney'in hava saldırılarında ağır yaralandığı ve bir bacağını kaybettiği iddiasını ortaya attı. Gazeteye konuşan Tahran'daki bir kaynak İran'ın dini liderinin şehrin tarihi bölgesindeki Sina Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğunu belirtti.

İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia

Hamaney'in açıklaması şu şekilde;

"Komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırıya uğradık ve karşılık vermek zorunda kaldık. Komşu ülkelerle dostluğa inanıyoruz, ancak bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Bölgedeki düşman üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlamaktadır. Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Düşmanların zayıf olduğu tüm alanlarda harekete geçilmelidir. Sevgili savaşçı kardeşlerim! Halkın iradesi, etkili ve cezalandırıcı bir savunmayı sürdürmektir. Düşmanın çok az deneyimi olduğu ve ciddi şekilde savunmasız kalacağı ek cepheler açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır ve savaş durumu devam ederse, ulusal çıkarlar doğrultusunda bu cepheler harekete geçirilecektir.

"İNTİKAM ALMADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Herkese şunu temin ederim ki, kayıplarımızın kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Aklımızdaki intikam, Devrim'in Yüce Lideri'nin şehitliğiyle sınırlı değildir; aksine, düşman tarafından şehit edilen her bir vatandaşımız, intikamımızda ayrı bir vaka teşkil etmektedir. Düşmanın işlediği suçların, özellikle de Minab okulundaki saldırının intikamını almaktan çekinmeyeceğiz.Size söz veriyoruz ki, tüm varlığımızla bu bayrağı, yani Hakikat Cephesi'nin ana bayrağını dalgalandırmak ve kutsal hedeflerinize ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Tekrar ediyorum: İran, bölgede hakimiyet veya sömürgecilik kurmaya çalışmadan, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi ilişkiler kurmaya tamamen hazırdır. Bölge ülkeleri, sevgili vatanımıza saldıranlar ve halkımızı katledenler konusunda tutumlarını açıkça ortaya koymalıdırlar. Bu üsleri bir an önce kapatmalarını tavsiye ederim, çünkü Amerika'nın güvenlik ve barış sağlama iddiasının bir yalandan ibaret olduğunu şimdiye kadar anlamış olmaları gerekir.

"DÜŞMANDAN TAZMİNAT ALACAĞIZ"

Düşmandan tazminat alacağız ve eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz kadar mallarına el koyacağız ve bu da mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mallarını imha edeceğiz."

