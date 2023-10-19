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İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'de! Katliam sonrası Netanyahu'ya bir destek de ondan - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'de! Katliam sonrası Netanyahu'ya bir destek de ondan

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:45

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'deki hastane katliamının ardından İsrail'e ziyarette bulundu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşeceği öğrenilen Sunak havalimanında yaptığı açıklamada İsrail'e olan desteğini yineleyerek "Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" ifadesini kullandı.

Gazze'deki hastane katliamının ardından ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail'e destek ziyaretinde bulunurken, Biden'ın ardından bu sabah saatlerinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da Tel Aviv'i ziyarette bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek olan Sunak ülkeye girişinde yaptığı açıklamada "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

BIDEN'IN ARDINDAN SUNAK DA İSRAİL'DE

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de 471 kişinin hayatını kaybettiği korkunç saldırının ardından dün İsrail'e yaptığı ziyaret kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Biden'ın ardından İsrail'e bir destek ziyareti de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan geldi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

ÇATIŞMALARIN TIRMANMASI İÇİN UYARIDA BULUNACAK

Bu sabah İsrail'e inen Sunak'ın gün içinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi beklenirken, bölgede yaşanan can kayıplarından dolayı taziyelerini paylaşacağı ve bölgedeki çatışmaların daha da tırmanmaması için uyarılarda bulunacağı öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

"İSRAİL HALKIYLA DAYANIŞMAMI İFADE ETMEK İÇİN BURADAYIM"

Öte yandan havalimanında gazetecilere konuşan Sunak, "Her şeyden önce, İsrail halkıyla dayanışmamı ifade etmek için buradayım. Tarif edilemez, korkunç bir terör saldırısına maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki, Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

"HER SİVİL ÖLÜMÜ BİR TRAJEDİDİR"

Sunak İsrail'e gitmeden önce yaptığı açıklamada "Her sivil ölümü bir trajedidir. Al-Ahli Hastanesi'ne yapılan saldırı, bölgedeki ve dünya çapındaki liderlerin çatışmanın daha da tehlikeli bir şekilde tırmanmasını önlemek için bir araya gelmeleri için bir dönüm noktası olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'de! Savaşın tırmanmaması için uyarıda bulunacak

DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanı James Cleverly de ilerleyen günlerde Mısır, Türkiye ve Katar'ı ziyaret edecek. Cleverly görüşmelerinde İsrail ve Gazze'deki barışçıl çözümler için görüşmeler sürdürecek. Dışişleri Bakanı ayrıca Gazze'ye yönelik insani yardımın sağlanması ve Hamas tarafından rehin tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılması için de girişimlerde bulunacak.

Joe Biden, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'de! Katliam sonrası Netanyahu'ya bir destek de ondan - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'de! Katliam sonrası Netanyahu'ya bir destek de ondan - Son Dakika
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