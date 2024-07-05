İngiltere\'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi

Dünya

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin iktidarı 14 yıl sonra bitti. Muhafazakarların vekil sayısı 365'ten 131'e düşerken, seçimin galibi olan İşçi Partisi 650 koltuğun 410'unu kazandı.

Avrupa genelinde aşırı sağın etkinliğinin arttığı bir dönemde İngiltere'de seçmen, demokratik tercihini büyük oranda merkez-sol yönelimli bir partiden yana kullandı. İngiltere ile birlikte Birleşik Krallık dahilindeki Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanmasıyla birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri, yeni hükümetin İşçi Partisi lideri Keir Starmer tarafından kurulacağını ortaya koydu.

İŞÇİ PARTİSİ MECLİSTE EZİCİ ÇOĞUNLUĞA ULAŞTI

Sandık çıkış anketlerine göre 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde İşçi Partisi, 410 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluğa ulaştı. Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 131'de kaldı. Sonuçlara göre Avam Kamarası'nda Liberal Demokratlar 61, Reform UK Partisi 13, İskoç Ulusal Partisi (SNP) 10, Galler'in bağımsızlığın savunan Plaid Cymru Partisi 4, Yeşil Parti 2 ve diğerleri 19 sandalye elde etti.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer oy vermeye eşi Victoria Starmer ile beraber gelmişti.

14 YILLIK MUHAFAZAKAR PARTİ İKTİDARINA SON VEREN İSİM

İngiltere'nin yeni başbakanı olacak Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son veren seçimlerin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "Bu seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüten, bize oy veren ve yenilenmiş olan İşçi Partimize güvenen herkese teşekkür ederim" dedi.

SUNAK ÖZÜR DİLEDİ

Yenilgiyi kabul ettiğini belirten mevcut Başbakan Rishi Sunak ise, 'Bugün iktidar barışçıl ve düzenli bir şekilde el değiştirecek. Öğrenecek ve üzerinde düşünecek çok şey var ve birçok çalışkan Muhafazakar adayın kaybının sorumluluğunu alıyorum. Özür dilerim' dedi.

İNGİLİZ SİYASETİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERE NEDEN OLACAK

Öte yandan; sandık çıkış anketlerinde öngörülen sonuçların gerçekleşmesi halinde Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki temsil oranı, 1830'lardan bu yana görülen en düşük seviyeye düşmüş olacak. Bu durumda sonuçlar, partinin modern tarihte karşı karşıya kaldığı en ağır yenilgi olarak kayıtlara geçecek ve İngiliz siyasetinde önemli değişikliklere neden olacak.

Çıkış anketleri, İngiltere, İskoçya ve Galler'deki 130 oy kullanma noktasından elde edilen verilere dayanıyor. Kuzey İrlanda'yı kapsamayan sandık çıkış anketleri, son beş genel seçimde doğru sonuçları ortalama 1 ila 7 sandalye hata oranıyla göstermişti.