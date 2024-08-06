İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika
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İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler Devam Ediyor

İngiltere\'de Aşırı Sağcı Eylemler Devam Ediyor

İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında üç kız çocuğunun bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından aşırı sağcı grupların eylemleri devam ediyor. Son olarak Belfast'ta yaşanan olaylarda bir kişi yaralandı. İngiltere genelinde ise şiddet olaylarına karışanlar gözaltına alınıyor.

06.08.2024 15:06
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İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında geçen hafta üç kız çocuğunun bıçaklı bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından bir haftadır süren aşırı sağcı grupların eylemleri dün gece de devam etti.

Dün gece Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yaşanan olaylarda ırka dayalı nefret suçu olarak değerlendirilen bir olayda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılıyor.

Polise taş ve molotof kokteyli atılan olaylarda 50 yaşlarındaki adamın da ciddi bir şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Geçen hafta yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak bir kişi de "ırkçı nefreti körüklemek" amacıyla internette içerik yayınlamakla suçlanıyor.

28 yaşındaki Jordan Parlour, şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen suç içerikli mesajları paylaştığı için yargılanan ilk kişi oldu.

Hafta sonu Middlesbrough kentinde meydana gelen olayların ardından bugün 28 kişi ise şiddet içeren kargaşa ve diğer suçlardan yargılanacak.

İngiltere'nin güneybatısındaki Plymouth'ta 150 polis memurunun şehir merkezine konuşlandırılmasının ardından polisin saldırıya uğradığı, üzerlerine taş ve havai fişek atılanların ise hafif yaralandığı belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Darlington'da ise, büyük kısmı erkeklerden oluşan iki grubun yerel saatle 21.00'de toplanması üzerine onlarca polis memuru görevlendirildi. Yetkililer bölgede "ufak çaplı şiddet olaylarının" yaşandığını aktardı.

Ulusal Polis Şefleri Konseyi dün yaptığı açıklamada, olayların başladığı geçen Salı gününden bu yana 370'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi ve bu sayının "her geçen gün" artabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki cezaevlerinde önümüzdeki haftadan itibaren 500'den fazla ilave yer açılacağı belirtiliyor.

Cezaevlerini genişletme planları zaten yürürlükteydi ancak yetkililer protestoların yol açtığı krizle başa çıkmak için bu planların hızlandırıldığını bildiriyor.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood yaptığı açıklamada şiddet olaylarına katılanları, "polis, mahkemeler ve cezaevleri hazır ve bu korkunç eylemlerin sonuçlarına katlanacaksınız" şeklinde uyardı.

Başbakan sözcüsü ise "ayaklanmalara karışan herkesi gözaltına alabilmek" için gerekli kapasitenin sağlanacağını söyledi.

Güvenlik komitesi yeni tedbirlerde anlaştı

Başbakan Keir Starmer dün güvenlik komitesi COBRA üyeleriyle acil bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Starmer, olaylara ilişkin bir dizi özel tedbirin onaylandığını ve gerekli noktalarda eylemlere müdahale etmek için özel polis yetkililerinin görevlendirileceğini söyledi.

Başbakan ayrıca sokakların yanı sıra internet üzerinden suç işleyen kişilerin de yargılanacağını belirtti.

Başbakanlık ofisi aynı zamanda Liverpool kentindeki şiddetli ayaklanmaları gösteren bir videonun altına "iç savaş kaçınılmaz" yazan iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın yorumlarını eleştirdi.

Başbakanlık sözcüsü şiddet olaylarının küçük bir azınlıktan geldiğini söyledi ve başbakanın, daha önce aşırı sağcı figürlerin sosyal medya platformuna geri dönmesine izin verdiği için eleştirilen milyarderin hislerini paylaşmadığını belirtti.

Öte yandan bazı milletvekilleri Avam Kamarası'nın yaz tatilinden geri çağrılmasını talep ediyor.

İşçi Partili Diane Abbott hükümetin "haftalarca şiddetin devam etmesini bekleyemeyeceğini" ve ülkede "kriz" yaşandığını söyledi.

Southport’taki saldırı nasıl gerçekleşti?

Bıçaklı saldırı, yaz tatilindeki çocukların sosyalleşmesi için hizmet veren bir merkezde düzenlendi.

Southport'daki saldırıda hayatını kaybeden çocuklardan Alice Dasilva Aguiar'ın 9, Elsie Dot Stancombe'nin 7, Bebe King'in 6 yaşında olduğu açıklandı.

Saldırı sırasında çocuklar Taylor Swift temalı bir dans etkinliğindeydi.

Saldırıda 8 çocuk ve 2 yetişkin de yaralandı.

Polis saldırının "terör vakası olarak ele alınmadığını" duyurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika

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