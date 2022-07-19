İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü - Son Dakika
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İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü

19.07.2022 16:16

Tarihinin en yüksek sıcaklıklarına şahit olan İngiltere'deki vatandaşlar, zor anlar yaşıyor. İngiltere'de termometreler bugün 40,2 santigrat dereceyi gösterdi. Aşırı sıcak nedeniyle İngiltere'de dün Luton Havalimanı'ndaki pistler zarar görmüş ve uçuşlar ileri bir tarihe ertelenmişti, bugünse bazı tren raylarının büküldüğü belirlendi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40,2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu duyurdu.

İngiltere yanıyor! Termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 dereceyi gösterdi

SABAH SAATLERİNDE UYARI YAPILMIŞTI

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere yanıyor! Termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 dereceyi gösterdi

2019 YILINDA 38,7 DERECE TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

İngiltere yanıyor! Termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 dereceyi gösterdi

HAVALİMANINDAKİ PİSTLER ZARAR GÖRDÜ

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği duyurulmuştu. Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

İngiltere yanıyor! Termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 dereceyi gösterdi

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

İngiltere yanıyor! Termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 dereceyi gösterdi

TREN RAYLARI BÜKÜLDÜ, ORMAN YANGINLARI HALKI TEHDİT EDİYOR

Bugün yapılan incelemede ülkede tren raylarının yüksek sıcaklığın etkisiyle büküldüğü tespit edilirken, ülkeyi esir alan 40 derece seviyelerindeki sıcaklar nedeniyle sık sık orman yangınlarının yaşandığı ve alevlerin yaşam yerlerini tehdit ettiği aktarıldı.

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SON DAKİKA: İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü - Son Dakika
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