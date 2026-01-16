İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere\'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
16.01.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da artan gerilimler uluslararası seyahatleri de etkilemeye başladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik risklerine dikkat çekerek Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülke için seyahat uyarısı yayımladı ve İngiliz vatandaşlarına bulundukları ülkelerde ekstra dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Öte yandan Dubai için de terör uyarısı tekrarlandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da giderek tırmanan bölgesel gerilimler nedeniyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeyi kapsayan bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık, İngiliz vatandaşlarına seyahat planlarını gözden geçirmeleri ve bulundukları ülkelerde "ekstra tedbir" almaları çağrısında bulundu.

"MAKUL ÖNLEMLER ALIN" ÇAĞRISI

Yapılan açıklamada, seyahat edecek kişilerin kendi bireysel durumlarını dikkate alarak daha dikkatli hareket etmeleri gerektiği vurgulandı ve bölgedeki olası bir gerilimin, ulaşımda aksamalara ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.

POPÜLER TURİZM ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Her yıl yüz binlerce İngiliz turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs ve Mısır gibi popüler destinasyonların da uyarı kapsamında yer aldığı belirtildi. Yetkililer, bölgesel tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı yayımladığı ülkeler şu şekilde sıralandı:

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Suriye, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Libya, Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Irak, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve İran.

ABD–İRAN GERİLİMİ ETKİLİ OLDU

Uyarının, İran'ın perşembe günü erken saatlerde hava sahasını ticari uçuşlara kapatmasının ardından geldiği bildirildi. Kararın, Tahran ile Washington arasında, İran'daki protestolara yönelik sert müdahaleler sonrası artan gerilim ortamında alındığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Bölgede gerilim riski artmıştır. Olası bir tırmanma, seyahatlerde aksamalara ve beklenmedik etkilere yol açabilir. İngiliz vatandaşlarının bireysel koşullarını dikkate alarak makul önlemler almaları tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

HAVA SAHASININ KAPATILMASI YENİ RİSKLERİN HABERCİSİ Mİ ?

Çatışma bölgeleri ve havacılık risklerini izleyen SafeAirspace adlı kuruluş, İran'daki hava sahası kapatılmasının ilerleyen süreçte yeni güvenlik ve askeri faaliyetlerin işareti olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine yönelik olası askeri adımlarının, bölgede daha geniş çaplı bir tırmanmaya yol açabileceği ve bunun hem güvenlik risklerini hem de uluslararası seyahatlerde yaşanabilecek aksaklıkları artırabileceği endişesi dile getirildi.

DUBAİ İÇİN TERÖR UYARISI YENİLENDİ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, özellikle de yılda yaklaşık 16 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Dubai'ye seyahat edecekler için terör uyarısını yineledi.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının terör örgütleri ya da bireysel saldırganlar tarafından hedef alınabileceği belirtilerek, "İngiltere'nin çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarını hedef alan küresel ölçekte yüksek bir terör tehdidi bulunmaktadır. Çevrenizin her zaman farkında olun" denildi.

Açıklamada olası saldırıların yalnızca Batılı hedeflere değil, yabancı ziyaretçilerin yoğun bulunduğu alanlarda da ayrım gözetmeksizin gerçekleşebileceği vurgulandı, Körfez bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının tehdit içerikli açıklamalar yapmayı sürdürdüğü de hatırlatıldı.

Güvenlik, Siyaset, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı Yaralılar var Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var

18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:08:00. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.