İngiltere ekonomisi koronavirüsten önceki büyüme seviyesine ulaştı

İngiltere ekonomisi, beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydederek Kasım 2021'de ilk kez Covid-19 öncesi seviyenin üzerine çıktı. Fakat ekonomistler Omicron varyantı nedeniyle bunun değişeceğini belirtiyor.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) Kasım'da aylık yüzde 0,9 arttığını açıkladı. Bu, ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde bir artış.

Kasım ayı verileri, ülke ekonomisinin Şubat 2020'den yüzde 0,7 daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Ancak Covid-19'un Omicron varyantının yayılması ve B Planı önlemlerinin uygulamaya konmasından sonra büyümenin tekrar yavaşladığı konusunda endişeler var.

ONS baş ekonomisti Grant Fitzner bu konuda, "Omicron'u vurmadan önceki ayda, mimarların, perakendecilerin, kuryelerin ve muhasebecilerin iyi bir ay geçirmesiyle ekonomi güçlü bir şekilde büyüdü" diyor ve ekliyor:

"Ayrıca birçok hammaddenin elde edilmesi daha kolay hale geldiğinden, inşaat da birkaç kötü aydan sonra toparlandı".

Ekonomik Danışmanlık Şirketi Capital Economics'teki analistler, ekonominin inşaat sektöründeki yüzde 3,5 büyümeden destek aldığını ve "olağandışı kuru havanın muhtemelen yardımcı olduğunu" söylediler.

Ayrıca, Aralık ayından itibaren geliştirilen mimari ve mühendislik faaliyetleriyle imalatın arttığını da belirttiler.

'İngiltere Covid-19 döneminde borçlandı'

Bir ekonominin ne kadar iyi veya kötü durumda olduğunu göstermenin en önemli yollarından biri olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), şirketlerin, hükümetlerin ve bireylerin tüm faaliyetlerini ölçer ya da ölçmeye çalışır.

GSYİH, işletmelerin ne zaman genişleyip daha fazla insanı işe alacağına, hükümetin ne kadar vergi alacağına ya da harcama yapacağına karar vermesine olanak tanır.

Artan GSYİH, daha fazla istihdam yaratılabileceğini ve işçilerin daha iyi ücret artışı alma ihtimalinin olduğunu gösterir.

Bir ekonomide GSYİH düşüyorsa, ekonomi daralıyor demektir ki bu işletmeler ve işçiler için kötü haber.

Covid-19 pandemisi, İngiltere'de 300 yılı aşkın süredir görülen en şiddetli durgunluğa neden oldu.

İstihdama zarar verdi ve hükümeti ekonomiyi desteklemek için yüz milyarlarca sterlin borçlanmaya itti.

Ekonomistler ülkede GSYİH'nın Kasım ayında yüzde 0,4 artmasını bekliyorlardı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, daha güçlü büyümenin "İngiliz halkının cesaretinin ve kararlılığının bir kanıtı" olduğunu söylese de Danışmanlık Şirketi Pantheon Macro Economics'in İngiltere baş ekonomisti Samuel Tombs, GSYİH'nin Aralık ayında Omicron sebebiyle neredeyse kesin bir şekilde düştüğünü belirtti.

Omicron varyantı Kasım ayının sonunda ortaya çıktı ve B Planı önlemleri 8 Aralık'ta sunuldu.

Tombs, geçen ay tüketici harcamalarında gerileme yaşandığını, restoran ve ulaşım kullanımı ile sinema gelirleri gibi verilerin düştüğünü söylüyor. Ayrıca "Omicron işgücü arzını baskıladı" diyor ve ekliyor:

"Sonuç olarak, hükümetin B Planı kurallarının 26 Ocak'ta sonlandırılmasını ve GSYİH'nın Şubat ayında kendini toparlamasını bekliyoruz."

Büyüme yavaşlayabilir

Ancak, bazı ekonomistler bu yılın ilk aylarında büyüme için engebeli bir yol öngörüyor.

KPMG İngiltere başekonomisti Yael Selfin, "Büyümenin 2022'de yavaşlamasını bekliyoruz çünkü artık Covid-19'un toparlanma etkisine güvenilemeyecek" diyor.

Selfin, "Ayrıca artan vergiler ve borçlanma maliyetleri ile yüksek enflasyon, hanehalklarının satın alma gücünü daraltacak. Tedarik zinciri dar boğazlarının kalıcı etkileri ve kalıcı istihdam sıkıntısı bu yıl üretimi kısıtlayabilir" sözlerini ekliyor.

Aralık ayında faiz oranını yükselten İngiltere Merkez Bankası'na göre, enflasyonun bahara kadar yüzde 6'ya ulaşması bekleniyor.

BBC'den Vivienne Nunis, verilerin Covid-19 rakamları düştüğünde ve uluslararası tedarik zinciri sorunları hafifletildiğinde İngiltere ekonomisinin hızla toparlanabileceğini gösterdiğini aktarıyor.

Kasım ayının başlarında insanların rahatladığını ancak Aralık başında ortaya çıkan Omicon varyantıyla bir kez daha evlere kapanma ve uzaktan çalışma başlayınca herkesin etkilendiğini belirtiyor:

"Bu yıla baktığımızda, enerji fiyatları, borçlanma maliyetleri ve yaşam maliyetinin artması bekleniyor. Dolayısıyla bugünün rakamları memnuniyetle karşılanıyor, ancak çok az ekonomist iyi haberin sürmesini bekliyor".