İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor - Son Dakika
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BBC

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor

09.09.2022 09:49

İlerleyen yaşına bağlı olarak yaşadığı sağlık soruları sebebi ile yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünya gündeminde ilk sırda yer aldı. İngiltere'de birçok kişi 96 yaşında ölen 2. Elizabeth için yas tutmaya başladı. Buckingham Sarayı'na giden binlerce İngiliz ise sarayın önüne çiçek bırakırken birçok kişinin ağladığı görüldü.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için yas tutmaya başladı. Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken 2. Elizabeth'in evinin fotoğraflarını çekti. Sarayda bayraklar yarıya indirildi.

Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas

EN SEVDİĞİ KALENİN ÖNÜNE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Elizabeth'in ölüm haberi sarayın kapısına asılan ilanlarla da duyuruldu. Çok sayıda kişi yağışlı havaya rağmen, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı. Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler ve taziye mesajları bırakıldı.

Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İngiltere Kraliçesinin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı. Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, 2. Elizabeth'in fotoğrafı yayınlandı.

İşte o görüntüler:

Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
Fotoğraflarla Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından İngiltere'de yas
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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor - Son Dakika
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