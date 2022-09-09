İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için yas tutmaya başladı. Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken 2. Elizabeth'in evinin fotoğraflarını çekti. Sarayda bayraklar yarıya indirildi.

EN SEVDİĞİ KALENİN ÖNÜNE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

Elizabeth'in ölüm haberi sarayın kapısına asılan ilanlarla da duyuruldu. Çok sayıda kişi yağışlı havaya rağmen, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı. Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler ve taziye mesajları bırakıldı.

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İngiltere Kraliçesinin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı. Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, 2. Elizabeth'in fotoğrafı yayınlandı.

İşte o görüntüler: