İngiltere'nin Hint asıllı yeni başbakanı Sunak olduğu öne sürülen kişinin yarı çıplak dans ettiği video yeniden gündem oldu

İngiltere'de 44 günün ardından Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss'ın yerine gelen isim eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu. Sunak, dün görevine başlarken, çiçeği burnunda başbakanın yıllar önce çekilmiş görüntüleri yeniden gündeme geldi.

"IBIZA'DAKİ KALABALIĞI KENDİSİNE OY VERMESİ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Lüks hayat tarzı nedeniyle ülkede eleştirilerin hedefi haline gelen Sunak'ın yıllar önce İspanya'nın turizm cenneti İbiza'da dans ederken çekilmiş videosu da yeniden sosyal medyada gündeme oturdu. İbiza'daki O Beach Club'ın sahibi Wayne Lineker, Sunak'ı etiketleyerek bu görüntüleri yeniden paylaşırken, "İbiza'daki kalabalığı kendisine oy vermesi için ikna etmeye çalışıyor" diye yazdı.

VİDEO PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

İngiltere'nin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk Başbakanı olan olan Sunak'a ait olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, birçok kişi yeni başbakanlarının dansıyla alay etti. Lüks hayat tarzı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Rishi Sunak'ın İbiza'ya gittiği O Beach Club'ta elinde alkolle dans ettiği görülüyor. Ancak İngiliz haber sitesi Daily Mail'de yer alan 24 Ocak 2022 tarihli haberde, dans eden kişinin kimliğinin bilinmediği ve görüntülerin ne zaman çekildiğine dair bilginin yer almadığı vurgulanıyor.

KLÜP SAHİBİ KİMLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERMEDİ

Öte yandan video, İbiza'daki plaj kulübünün sahibi Wayne Lineker'in Instagram sayfasında yayınlanmıştı. Paylaşımda adamın kimliği veya ismi açıklanmadı ve kulüpteki görüntülerin ne zaman çekildiği de bilinmiyor.

SUNAK GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ YORUM YAPMADI

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de son dönemde parti yaparken çekilmiş videolarıyla gündeme gelmiş, Marin, videoların internette yayılmasının ardından gözyaşları içerisinde açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Sunak, görüntülerle ilgili henüz bir yorum yapmadı.