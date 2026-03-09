İran: ABD ve İsrail Petrol Zenginliklerimizi Ele Geçirmek İstiyor - Son Dakika
İran: ABD ve İsrail Petrol Zenginliklerimizi Ele Geçirmek İstiyor

İran: ABD ve İsrail Petrol Zenginliklerimizi Ele Geçirmek İstiyor
09.03.2026 14:39
İran Dışişleri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in saldırılarını petrol zenginliklerini ele geçirme amaçlı görüyor.

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırılarının asıl amacının İran'ı bölerek petrol zenginliklerini ele geçirmek olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in ortak saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, Washington yönetiminin asıl hedefinin diğer ülkelerin kaynaklarına el koymak olduğunu belirterek, "Amaçları açık, girişimleri oldukça bariz; ülkemizi bölerek petrol zenginliklerimizi yasa dışı olarak ele geçirmeyi hedefliyorlar. Hedefleri egemenliğimizi ihlal etmek ve halkımızı yenilgiye uğratmak" ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da atıfta bulunarak, ülkenin geleceğinin dış baskılarla değil, yalnızca İran halkının iradesiyle belirleneceğini vurguladı. ABD'nin barış sürecini ve devam eden müzakereleri baltaladığını savunan Bekayi, "Biz diplomatik görüşmelere tamamen odaklanmışken onlar savaş başlattılar. Bu bizim seçtiğimiz bir savaş değil, bize dayatılan bir zorunluluk savaşıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A SALDIRI BAŞLATMADIK'

İran'ın komşu ülkelerle dostane ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunun altını çizen Bekayi, son bir hafta içinde Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik İran topraklarından hiçbir saldırı eylemi başlatılmadığını kaydetti. Bu bölgelere yönelik saldırı haberlerinin 'sahte' olabileceğine ve düşmanın bir provokasyonu olduğuna dikkat çeken Bekayi, "Düşmanın bizimle diğer ülkeler arasına nifak sokmak için bazı saldırılar düzenleyebileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk" dedi.

Bekayi, savunma hamlelerinin bölge ülkelerine yönelik bir düşmanlık olarak yorumlanamayacağını belirtirken, komşu ülkelerin topraklarının İran'a karşı saldırı üssü olarak kullanılması halinde İran'ın meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran: ABD ve İsrail Petrol Zenginliklerimizi Ele Geçirmek İstiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İran: ABD ve İsrail Petrol Zenginliklerimizi Ele Geçirmek İstiyor - Son Dakika
