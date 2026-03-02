İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten

Haberin Videosunu İzleyin
İran, Bahreyn\'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
02.03.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran, Bahreyn\'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Haber Videosu

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez'de ABD üslerinin bulunduğu ülkelere yönelik saldırılar düzenliyor. Son olarak Bahreyn'de lüks bir gökdelene füze isabet ettiği anlara ait görüntüler paylaşıldı. İlk bilgilere göre hedef alınan binada üst düzey ABD askeri komuta personelinin bulunduğu öne sürüldü.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılar düzenliyor. İran, bu ülkelerden olan Bahreyn'e çok ciddi hasar verdi.

Son olarak İran'a ait bir füze, Bahreyn'de bulunan yüksek katlı bir binaya isabet etti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, füzenin gökdelene çarptığı ve patlama meydana geldiği görüldü.

"ABD ASKERİ PERSONELİ BULUNUYORDU" İDDİASI

İlk bilgilere göre hedef alınan binada üst düzey ABD askeri komuta personelinin bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Bahreynli yetkililer olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Saldırının bilançosu ve olası can kaybına ilişkin net bilgiler paylaşılmadı.

ABD BAYRAKLI GEMİ DE SALDIRIYA UĞRADI

Öte yanda Bahreyn'de iki güvenlik yetkilisine göre, ABD bandıralı petrol tankerine, tespit edilemeyen iki cisim ile erken saatlerde saldırı düzenlendi.

Birleşik Krallık Denizcilik Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada ise Bahreyn Limanı'nda bir petrol tankerinin vurulduğu ve bunun bir yangına neden olduğu bildirildi. Yangının daha sonra söndürüldüğü bildirildi.

İngiliz denizcilik risk yönetim şirketi Vanguard'dan yapılan açıklamada, "Tüm mürettebat güvende ve tanker tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik, Politika, Bahreyn, Körfez, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten - Son Dakika

Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu
Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira’yı mat etti Ferdi Kadıoğlu, eski hocası Vitor Pereira'yı mat etti
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:01:24. #.0.4#
SON DAKİKA: İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.