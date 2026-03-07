İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj - Son Dakika
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj

İran\'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
07.03.2026 10:35
İran\'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
ABD-İsrail ortaklığı ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füze ve dronların ardından açıklama yaptı. Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile süren savaşın 8'inci gününde Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füze ve dronların ardından açıklama yaptı.

TÜRKİYE'YE VE AZERBAYCAN'A SALDIRILAR DÜZENLENMİŞTİ

Savaşın 5 ve 6'ncı gününde yaşanan gelişmeler ise uluslararası kamuoyunun dikkatini Türkiye ve Azerbaycan'a çevirmişti. İran topraklarından Türkiye yönüne bir füze ateşlenmesi ve Nahçıvan'a insansız hava aracı saldırısı yapılması bölgede tansiyonu yükseltmişti. İran yönetimi daha sonra yaptığı açıklamada, iki ülkeye yönelik saldırıların kendileri tarafından gerçekleştirilmediğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Nahçıvan'daki saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak özür beklediğini söylemişti.

PEZEŞKİYAN: KOMŞULARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Bu sözlerin ardından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan beklenen adım geldi. Pezeşkiyan "Bölge ülkeleri ile düşmanlığımız yok, komşularımızdan özür diliyorum. İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz ülkenin onurunu savunmak için bağımsız hareket etti." dedi.

NATO SAVUNMA SİSTEMİ FÜZEYİ HAVADA İMHA ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, söz konusu tehdidin havada imha edilmesinin ardından önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İHA'lardan biri Nahçıvan'daki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Saldırıda havalimanı binası zarar gördü, dört sivil yaralandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirerek orduya misilleme hazırlığı talimatı verdi.

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    aynen öyle yapmalisiniz zaten 53 1 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    senin Allah’ına kurban ofisleri zaten İran’ın atmadığını Türk Millet olarak biz zaten biliyoruz önemli olan bizi yönetenlerin bunu Anlaması Yönetim de biliyor zaten o oyuncak füzeleri İranın atmadığını 19 2 Yanıtla
