İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

09.03.2026 20:27  Güncelleme: 20:40
İran'dan atılan füzenin Gaziantep'te düşürülmesiyle ilgili Türkiye'den ilk somut adım geldi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin tepkisi iletildi.

İRAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NDE

İran'da 4 Mart'ta ateşlenen füzenin Hatay'a düşmesinin ardından benzeri yine yaşandı. İran'dan fırlatılan balistik füze Gaziantep'te düşürülerek imha edildi. Olaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Türkiye'nin konuya ilişkin tepkisi dile getirildi.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZE GAZİANTEP'TE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO Sözcüsü Allison Hart da, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hart, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

