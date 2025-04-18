İran Büyükelçisi'nden Kitle İmha Silahları Açıklaması - Son Dakika
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Dünya

İran Büyükelçisi'nden Kitle İmha Silahları Açıklaması

İran Büyükelçisi Habibollahzade, kitle imha silahlarına karşı olduklarını vurguladı ve diyalog önerdi.

18.04.2025 23:09
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İRAN'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, "İran İslam Cumhuriyeti kurbanlarının acılarını ve ızdıraplarını yakından yaşamış ve derinden idrak eden bir ülke olarak kitle imha silahlarının her türlüsüne kesin olarak karşıdır" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin 46'ncı Ordu Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 2'inci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, İran'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Pilot Albay Toraj Zeinoddin, kuvvet komutanları, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Büyükelçi Habibullahzade yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman dostluk ve barış içinde bir arada yaşama arayışında olduğunu belirtti. Büyükelçi, "İran, sahip olduğu kadim zengin kültür ve medeniyetine dayanarak milletler arasında diyalog anlayış ve karşılıklı anlayışa sürekli ilham vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti kurbanlarının acılarını ve ızdıraplarını yakından yaşamış ve derinden idrak eden bir ülke olarak kitle imha silahlarının her türlüsüne kesin olarak karşıdır. Bu yaklaşımla İran İslam Cumhuriyeti belirsizliklerin ve kaygıların giderilmesi, taraflı ve insanlık dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla her türlü müzakereye, diyaloğa hazır olduğunu her zaman dile getirmiş ve bunu memnuniyetle karşılamıştır. Ayrıca tüm özgürlük sever ve vicdan sahibi insanların kalplerinin, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırım trajedisi nedeniyle kederli ve üzgün olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir platformda çocuk katili siyonist rejime karşı dayanışmanın, kararlı bir tutum sergilemenin ve direnişin gerekliliğine değinmeden söz etmek ve bu trajediyi görmezden gelmek düşünülemez" dedi.

'İKİ ÜLKE BAŞARILI BİR MODEL OLABİLECEKLERİNİ ANLAMIŞLARDIR'

İki ülkenin ekonomik ilişkilerde yükseliş trendinde olduğunu vurgulayan Habibullahzade, "Dost, kardeş ve komşu iki ülke olan İran ve Türkiye bu önemli coğrafyada yüzyıllardır bir arada yaşamak suretiyle, ortak kapasitelerine dayanarak iş birliği ve sinerji ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıklı olarak karşılama noktasında başarılı bir model olabileceklerini anlamışlardır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler son yıllarda yükseliş trendi göstererek belirlenen hedeflere doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemiştir" diye konuştu.

'İLİŞKİLER TARİHİ BAĞLAR İLE BİRLİKTE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ TEMELİNDE ŞEKİLLENMİŞTİR'

Genelkurmay 2'inci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni ise konuşmasında, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren şekillenen ilişkilere işaret ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanmış ve iki ülke arasındaki dostane ilişkiler tarihi bağlar ile birlikte bölgesel işbirliği temelinde şekillenmiştir. Bu temel karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri ile her geçen gün güçlenmektedir. İran'ın Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kardeş İran halkını ve İran ordusunun mensuplarını tebrik ediyor, Türkiye ile İran arasındaki tarihi dostluğun ve iş birliğinin güçlenerek süreceğine olan inancımı vurguluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA/ANKARA,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İran Büyükelçisi'nden Kitle İmha Silahları Açıklaması - Son Dakika

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