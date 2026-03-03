İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular - Son Dakika
İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular
03.03.2026 18:42
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular
Haber Videosu

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir okulun hedef alınmasının ardından, cenaze töreni öncesi ortaya çıkan görüntüler bölgedeki yasın boyutunu gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için toplanan aileler, küçük tabutlardaki evlatlarına son kez dokunurken, salonda yükselen ağıtlar yürekleri burktu.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki kız okuluna düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için cenaze töreni öncesinde yaşananlar, anne ve babaların tarifsiz acısını gözler önüne serdi. Okula gönderirken saçlarını düzelttikleri, çantalarını omuzlarına astıkları, saçlarını okşadıkları evlatlarını bu kez kefenler içinde karşılarında bulan aileler, tabutların başında gözyaşlarına boğuldu.

SON DOKUNUŞ

En büyüğünün 12 yaşında olduğu belirtilen çocukların küçük bedenleri başında anne ve babalar son kez dokundu, son kez kokladı. Bazı anneler evlatlarının başından ayrılmak istemedi; fenalaşanlar oldu, yere çökenler oldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılsalar da, acının ağırlığı salona hâkimdi.

Bir babanın, bayrağa sarılı tabutun başında uzun süre sessizce beklemesi; gözlerini bir an olsun tabuttan ayırmaması törenin en sarsıcı anlarından biri oldu. O an, kelimelerin yetersiz kaldığı bir vedanın ifadesi gibiydi.

İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular

SON SARILIŞ

Görüntülerde, bir annenin küçük evladının yüzünü okşayarak gözyaşları içinde vedalaştığı anlar yer aldı. Siyahlar içindeki kadınların ağıtları yükselirken, babalar çocuklarının tabutlarına sarılarak gözyaşlarını saklamaya çalıştı. Her bir tabutun başında ayrı bir hikâye, ayrı bir yarım kalan hayat vardı.

İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular

YARIM KALAN HAYATLAR

Henüz çocukluktan ergenliğe bile adım atmamış yaşta hayattan koparılan evlatlar için aileler, "Bu acının tarifi yok" sözleriyle duygularını dile getirdi. Okul sıralarında olması gereken çocuklar için düzenlenen törene binlerce kişi katıldı. Ancak kalabalığın içinde en ağır yükü yine anne ve babalar taşıdı. Tabut başındaki o sessizlik, evlat acısının en yalın ve en sarsıcı ifadesi olarak hafızalara kazındı.

Güvenlik, Eğitim, Dünya, İran

Son Dakika Dünya İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran'da annelerin sessiz çığlığı, evlatlarına son kez dokundular - Son Dakika
