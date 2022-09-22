Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı

22.09.2022 18:00

Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü yayınlandı. Genç kadının kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürülürken Emini'nin ölümü sonra İran sokakları adeta karışmış ve protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Tahran'da devriye gezen ahlak polisleri tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınan Mahsa Amini, 16 Eylük'de hayatını kaybetmişti. Gözaltında acımasızca darbedilen Amini'nin ölümün ardından kadınlar saçlarını kestikleri videoları, sosyal medya hesapları üzerinden yayınlamaya başlamış ve dünyanın dört bir tarafına yayılan görüntülere gelen desteklerin ardından, İran sokakları karışmıştı.

KALP KRİZ GEÇİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Emini'nin gözaltından sonra komaya girerek 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan sokak hareketleri, artarak devam ediyor. Ancak Emini'nin ölümüne yönelik iddialar, geçtiğimiz gün Tahran Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla arttı. Şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Mahsa Emini'ye yönelik fiziki bir temas olmadığını duyuran Tahran Emniyet Müdürlüğü, genç kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öne sürdü.

DÜŞTÜĞÜ ANIN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan kamera kaydı görüntülerinde ise Emini'nin karakol merkezinde aniden fenalaştığı ve yere düştüğü görüldü. Olayla ilgili İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla başlatılan soruşturma devam ederken, Tahran Adli Tıp Müdürlüğü'nün otopsi raporunun da çıkması bekleniyor.

KADIN ERKEK HERKES SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin sonrasında, ülkede özellikle kadınlara yönelik oldukça sıkı yaptırımlar olmuştu. Zaman zaman rejime karşı protestolar gerçekleştirilse de, bu kadar ses getiren bir eylem gerçekleşmemişti. Yaşadıkları 43 yıllık baskının neticesinde İran'da kadın, erkek, genç, yaşlı herkes sokaklara döküldü.

İran'ı karıştıran ölüm! Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

SOKAKLARI YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

İran rejimine karşı direnişte bulunan eylemciler ''Diktatöre ölüm'' sloganları attı. Sari şehrindeki eylemciler Humeyni ve Hamaney'in resimlerini yakarken, kadınlar ise zorla taktıkları başörtülerini ateşe verdi. Ülkenin çeşitli kentlerinde ise yüzlerce insan sokaklarda slogan atıp, ateş yaktı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sokağa çıkan binlerce protestocu, eylemleri esnasında kendilerini engellemek isteyen polisle de çatışma yaşadı. Plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan polisin, gerçek mermi ile gösteri düzenleyenlere ateş açtığı kaydedildi. İran'da çıkan olaylar nedeniyle binlerce yaralının olduğu ifade edilirken, ölü sayısının ise 10'a yükseldiği kaydedildi.

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İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
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