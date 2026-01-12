İran\'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.
HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.
Ölü sayısı 538 olarak açıklanırken Tahran'daki Kahrizak adli tıp merkezinden servis edilen görüntüler can kayıplarının çok daha fazla olabileceği şeklinde yorumlandı.
Görüntüler, İran'daki protestolarda hayatlarını kaybeden kişilerin kamyonetlerle taşındığı morga ait. Videoda yan yana dizilen cansız bedenler görülüyor.
Videolardan birinde ise ekranda "fotoğraf numarası … 250'den" şeklinde bir etiket beliriyor ve bu da ölü sayısının boyutunu gözler önüne seriyor.
İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.
