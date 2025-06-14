İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak - Son Dakika
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Dünya

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

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İran\'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
14.06.2025 09:09
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İran\'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
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İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları gerçekleştirdi. İran'ın üst düzey askeri yetkililerinin hedef alındığı saldırılarda, 78 kişi hayatını kaybetti. İran, bu saldırılara misilleme başlatarak, Tel Aviv'i bombaladı. İran Devrim Muhafızları Komutanı, misilleme saldırıları sürerken, "Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak" dedi.

İsrail, İran'a bu güne dek düzenlediği en kapsamlı saldırıları düzenledi. Saldırı, İran'ın nükleer programındaki hızlı ilerlemesi nedeniyle gerilimin zirveye çıktığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail saldırılarda İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedefleri ile üst düzey askeri yetkililerini hedef aldı. Başkent Tahran'ın dışında Kirmanşah, Tebriz, Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerinde hedefler vuruldu.İsrail'in Tahran'da yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı.

İRANLI KOMUTANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Tahran'da hedef alınan noktalar arasında İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bazı üst düzey komutanların ikametgahları da yer aldı. Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey komutanlardan Tümgeneral Gülam Ali Reşid hayatını kaybetti. Tahran'a düzenlenen saldırılarda 6 nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği bildirildi. İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu. İsrail Natanz nükleer tesisine "önemli ölçüde zarar verdiğini" açıkladı. Hamedan'da ülkenin en önemli radar merkezlerinden Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar da hedef alındı. İsrail ordusu, İran'ın karadan karaya balistik füzelerinin de imha edildiğini duyurdu.

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İRAN MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATTI

Bu saldırıların ardında İran misilleme saldırıları başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu. Füze saldırıları nedeniyle çok sayıda bina kullanılmaz hale geldi.

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

"ÖYLE BİR FÜZE FIRLATACAĞIZ Kİ DÜNYA GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOK OLACAK"

Misilleme saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Komutanı yaptığı açıklamada, "Yakında öyle bir füze fırlatacağız ki, dünya gördükleri karşısında şok olacak" ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları, Savaş ve Çatışma, Politika, Tel Aviv, İsrail, Sözler, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Basar:
    safi rüzgar amnk 37 39 Yanıtla
  • 389700:
    hadi hadi atsana atsana iran itrail Çoook korkmuss 18 36 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Konumda paylaşırsanız daha mantıklı olacak sanki.Konuşacağınıza icraat yapın da dünya o zaman şok olup konuşsun 34 16 Yanıtla
  • Feridun Toprak:
    halen şokluk bir durum yok İran senin askeri gücüne hiç inanmıyorum 25 25 Yanıtla
  • 149700:
    İran meşru müdafa hakkına sahiptir. israil haddini çok aştı. 41 1 Yanıtla
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