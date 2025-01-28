İran, sekiz adet Şahid-345 hassas güdümlü füze ile donatılmış Gaza (Gazze) isimli insansız hava aracını tanıttı. 22 metre kanat açıklığına ve 3 bin 100 kilogram kalkış ağırlığına sahip İHA 35 saat haada kabiliyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın yalnızca saldırı değil, aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. Yapılan açıklamada ayrıca, İHA'nın "Büyük Peygamber 19" askeri tatbikatında ilk kez kullanılarak 8 hedefi başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.
Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı AbbasAraghchi, Sky News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den "temizlemeyi" önermesiyle alay etti. Araghchi bunun yerine İsraillilerin Grönland'a gönderilmesini önerdi.
Araghchi, ayrıca "Nükleer tesislerimize yapılacak herhangi bir saldırıya anında ve kesin bir yanıt verilecektir. Ancak bu çılgınca şeyi yapacaklarını sanmıyorum. Bu gerçekten çılgınca. Ve bu tüm bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürecektir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısı yapmıştı.
Son Dakika › Dünya › İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt - Son Dakika
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