İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt - Son Dakika
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Dünya

İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD veya İsrail'in nükleer tesislerine gerçekleştireceği olası bir saldırıyı ''Bu gerçekten çılgınca. Ve bu tüm bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürecektir'' ifadeleriyle değerlendirdi. Diğer taraftan İran, Gaza isimli İHA'sının ilk askeri tatbikatını gerçekleştirdi.

28.01.2025 17:56  Güncelleme: 18:15
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İran, sekiz adet Şahid-345 hassas güdümlü füze ile donatılmış Gaza (Gazze) isimli insansız hava aracını tanıttı. 22 metre kanat açıklığına ve 3 bin 100 kilogram kalkış ağırlığına sahip İHA 35 saat haada kabiliyor.

8 HEDEF BAŞARIYLA VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İHA'nın yalnızca saldırı değil, aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarlandığı vurgulandı. Yapılan açıklamada ayrıca, İHA'nın "Büyük Peygamber 19" askeri tatbikatında ilk kez kullanılarak 8 hedefi başarılı bir şekilde imha ettiği belirtildi.

"İSRAİLLİLER GRÖNLAND'A GÖNDERİLSİN"

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı AbbasAraghchi, Sky News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den "temizlemeyi" önermesiyle alay etti. Araghchi bunun yerine İsraillilerin Grönland'a gönderilmesini önerdi.

"BU GERÇEKTEN ÇILGINCA"

Araghchi, ayrıca "Nükleer tesislerimize yapılacak herhangi bir saldırıya anında ve kesin bir yanıt verilecektir. Ancak bu çılgınca şeyi yapacaklarını sanmıyorum. Bu gerçekten çılgınca. Ve bu tüm bölgeyi çok kötü bir felakete dönüştürecektir" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİNLİLER FARKLI YERLERE YERLEŞTİRİLMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısı yapmıştı.

İran\'dan Trump\'a \'\'Gaza\'\'lı yanıt

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Son Dakika Dünya İran'dan Trump'a ''Gaza''lı yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abdul Mecit el sabah:
    İran içi boş bir balondur. Ortadoğu’daki terörüstleri besleyen terörüst bir ülkedir. Halkı açlık ve sefalet içinde ülkenin kaynaklarımı terörüstleri beslemeye aktarıyor 14 4 Yanıtla
  • Derviş:
    iran uyduruk yalan işler peşinde cumhurbaşkan ların uçağının kaybolup düşmesin de bile Türk iha akıncı dan yardım aldılar varsa bile bu silahları kullanırsa iran sadece Müslümanlara kullanır 11 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Hastir 7 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunağın biri gitti diğeri geldi al birini vur ötekine misali 6 2 Yanıtla
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