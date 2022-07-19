Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Öte yandan resmi tören sırasında çalınan müzik oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti resmi karşılama töreninde "Çağrı Filmi" müziği çalındı. Bu müzik sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.
Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı - Son Dakika