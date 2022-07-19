İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

İKİ ÜLKE MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇAĞRI FİLMİ MÜZİĞİ İLE KARŞILADILAR

Öte yandan resmi tören sırasında çalınan müzik oldukça dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti resmi karşılama töreninde "Çağrı Filmi" müziği çalındı. Bu müzik sosyal medyada gündem oldu.

TÜRKİYE-İRAN-RUSYA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE OLACAK

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.