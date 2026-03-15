İran\'ın savaşı bitirmek için 2 şartı var! Arakçi yeniden gündeme getirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaşın sona ermesinin belirli koşullara bağlı olduğunu açıkladı. Arakçi, Arapça yayımlanan Al-Araby Al-Jadeed gazetesine verdiği röportajda, saldırıların yeniden yaşanmayacağına dair garantiler verilmesi ve çatışmalar sırasında oluşan zararların tazmin edilmesi halinde savaşın sona erebileceğini ifade etti.

ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYORLAR

Arakçi, İran'ın bölgedeki saldırılarıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, operasyonların yalnızca ABD üsleri ve Amerikan çıkarlarını hedef aldığını söyledi. İranlı bakan, komşu ülkelerdeki sivil veya yerleşim alanlarının hedef alınmadığını savundu.

"KOMŞU ÜLKELERİ VURAN İSRAİL OLABİLİR"

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, bölgede sivil hedeflere yönelik bazı saldırıların arkasında İsrail'in olabileceğini öne sürdü. Arakçi, İsrail'in bu saldırılarla Arap ülkeleri ile İran arasındaki ilişkileri zedelemeyi amaçlamış olabileceğini iddia etti.

KOMİTE KURULACAK

Arakçi, İran'ın bölgedeki saldırıların incelenmesi için bölge ülkeleriyle ortak bir soruşturma komitesi kurulmasına hazır olduğunu da dile getirdi. Böyle bir komitenin saldırıların sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacağını belirtti.

"SİLAHLARIMIZI ÇALIP KOMŞU ÜLKELERE SALDIRDILAR"

İranlı bakan ayrıca ABD'nin İran'ın Shahed insansız hava araçlarına benzer bir sistem geliştirdiğini öne sürdü. Arakçi, "Lucas" adı verilen bu drone sisteminin bazı Arap ülkelerinde hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığını iddia etti.

Arakçi, İran'ın enerji tesislerine yönelik olası bir saldırıya da sert yanıt verileceği uyarısında bulundu. İranlı bakan, böyle bir durumda Tahran yönetiminin bölgede faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine ait tesisleri hedef alabileceğini söyledi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.