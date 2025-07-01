İran, Nükleer Faaliyetlerinden Geri Adım Atmayacak

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden kolayca geri adım atmayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlamanın ön koşulu olarak, ABD'nin İran topraklarına yönelik başka bir saldırıda bulunmayacağına dair garanti vermesi gerektiğini kaydeden Arakçi, "Görüşmelerin hızlıca yeniden başlayacağını sanmıyorum. Tekrar müzakere masasına oturup oturmamıza karar verebilmemiz için, öncelikle Amerika'nın müzakereler sırasında bize yönelik askeri saldırıya yeniden başvurmayacağına dair güvence almamız gerekiyor ve bence tüm bu hususları dikkate aldığımızda, hala zamana ihtiyacımız var" dedi.

Arakçi, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden kolayca geri adım atmayacağını vurgulayarak, ülkenin nükleer programını 'ulusal bir gurur ve onur meselesi' olarak nitelendirdi. Arakçi, "Bu bize dayatılan 12 günlük savaş boyunca kendimizi savunma kapasitemizi ortaya koyduk ve bunu kanıtladık. Herhangi bir saldırı olursa, bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.