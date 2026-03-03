İran, Süleymaniye\'yi kamikaze İHA ile vurdu

İran'a ait bir kamikaze İHA, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'yi vurdu.
İran, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir noktaya kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı sonrası hedef alınan bölge kısa sürede alevler içinde kaldı.
Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, patlamanın etkisiyle bölgede büyük panik yaşandı.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran'ın bölgedeki misilleme operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği bu saldırı, sınır hattındaki gerilimi tırmandırdı.
