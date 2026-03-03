İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu - Son Dakika
İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu

İran, Süleymaniye\'yi kamikaze İHA ile vurdu
03.03.2026 23:45
İran, Süleymaniye\'yi kamikaze İHA ile vurdu
Misilleme saldırılarını sürdüren İran, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de bir noktayı kamikaza İHA ile vurdu. Saldırının ardından bölge alevler içinde kalırken, o anlar kameralara yansıdı.

İran'a ait bir kamikaze İHA, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'yi vurdu.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir noktaya kamikaze İHA ile saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı sonrası hedef alınan bölge kısa sürede alevler içinde kaldı.

İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu

SALDIRININ ARDINDAN BÖLGE ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, patlamanın etkisiyle bölgede büyük panik yaşandı.

İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran'ın bölgedeki misilleme operasyonları kapsamında gerçekleştirdiği bu saldırı, sınır hattındaki gerilimi tırmandırdı.

İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu

İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu

SON DAKİKA: İran, Süleymaniye'yi kamikaze İHA ile vurdu - Son Dakika
