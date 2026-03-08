İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu - Son Dakika
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

İran\'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
08.03.2026 22:31  Güncelleme: 22:49
İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yerine gelen isim belli oldu. Dini lideri belirlediklerini ancak güvenlik nedeniyle hemen açıklamayacaklarını belirten İran Uzmanlar Meclisi üyelerinden peş peşe açıklamalar geldi. Ayetullah Eşkevari, "Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu." derken, bir diğer üye, Ayetullah Eşkuri, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Eşkevari: Yeni dini lider, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney oldu.

İRAN UZMANLAR MECLİSİ'NDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine gelen ismi belirledi. İlk başta güvenlik gerekçesiyle ismi bir süre gizli tutacaklarını belirten Uzmanlar Meclisi'nden 24 saat geçmeden peş peşe açıklamalar geldi.

"YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY"

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Meşkevari, "Devrimin yeni lideri, Uzmanlar Meclisi'nin ezici çoğunluğunun oylarıyla seçildi. Yeni lider Mücteba Hamaney oldu." dedi.

İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
Mücteba Hamaney

"HAMANEY'İN ADI DEVAM EDECEK"

Ayetullah Eşkuri ise, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı. Ayetullah Cavidan da, "Mücteba Hamaney ülkenin koşullarından haberdardır. Uzmanlar Meclisi'nin görüşü Mücteba Hamaney yönündedir." diye konuştu.

İSRAİL: HAMANEY'İN HALEFİ OLMAK İSTEYEN HERKES HEDEFİMİZDE

İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.

TRUMP: BİZDEN ONAY ALMAK ZORUNDA KALACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran yeni dini liderin seçimine ilişkin olarak, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran'ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Adaylar arasında Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

Son Dakika Dünya İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.