İran\'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

İran'da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine gelen ismi belirledi. İlk başta güvenlik gerekçesiyle ismi bir süre gizli tutacaklarını belirten Uzmanlar Meclisi'nden 24 saat geçmeden peş peşe açıklamalar geldi.
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Meşkevari, "Devrimin yeni lideri, Uzmanlar Meclisi'nin ezici çoğunluğunun oylarıyla seçildi. Yeni lider Mücteba Hamaney oldu." dedi.
Ayetullah Eşkuri ise, "İran lideri olarak Ayetullah Hamaney'in adı devam edecektir." ifadelerini kullandı. Ayetullah Cavidan da, "Mücteba Hamaney ülkenin koşullarından haberdardır. Uzmanlar Meclisi'nin görüşü Mücteba Hamaney yönündedir." diye konuştu.
İsrail ordusu, İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilecek herhangi bir dini liderin hedef olduğunu açıkladı. "Hamaney'in yerine bir halef atamaya çalışan herkesin ve halef olacak herhangi birinin peşine düşülecek" ifadesi kullanıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yeni dini liderin seçimine ilişkin olarak, "Bizden onay almak zorunda kalacak. Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz. Her on yılda bir (aynı konuya) geri dönmek zorunda kalmak istemiyoruz. Benim gibi bir başkan görevde olmazsa, bu tekrar yaşanabilir. İnsanların beş sene sonra geri dönmek zorunda kaldığını ya da daha da kötüsü İran'ın bir nükleer silaha sahip olmasına izin verildiğini görmek istemiyorum" dedi.
Adaylar arasında Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi öne çıkıyor. 57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı'na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.
