İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor

01.03.2026 07:35
İran dini lideri Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" açıklamasının ardından gelen saldırılar da İsrail hedef alınırken, Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerin ardından İran yeni bir saldırı dalgası başlattı. Devrim Muhafızları'nın "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" mesajı sonrası İsrail'de özellikle Tel Aviv hattında hava saldırısı sirenleri devreye girdi.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ SONRASI GERİLİM TIRMANDI

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre İran devlet medyası, Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırılarında öldüğünü doğruladı. Bu gelişme, bölgedeki krizin seyrini doğrudan etkileyen bir kırılma olarak değerlendirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN "EN AĞIR TAARRUZ" VURGUSU

İran Devrim Muhafızları'na (IRGC) yakın kaynaklara dayanan haberlerde, "en yoğun/en ağır" bir operasyonun başlayacağı mesajı öne çıktı. Açıklamayı izleyen saatlerde İran, İsrail'i hedef alan yeni füze ve İHA dalgaları başlattı.

TEL AVİV'DE SİRENLER

İsrail'de sirenlerin devreye girmesiyle Tel Aviv ve çevresinde sığınaklara yöneliş hızlandı. Associated Press, İran kaynaklı kesintili ve tekrarlayan saldırı dalgalarının Tel Aviv'de sık sık alarm verilmesine neden olduğunu aktardı. Washington Post ise İran'dan gelen bir füzenin Tel Aviv'in merkezinde can kaybına ve çok sayıda yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

GÜVENLİK HATLARINDA KRİTİK BEKLEYİŞ

Yaşanan gelişmeler, bölgede daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalini artırırken, Birleşmiş Milletler ve bazı ülkelerden gerilimin düşürülmesine yönelik çağrılar geldi. Sahadaki askeri hareketlilik sürerken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar ve olası ek dalgalar yakından izleniyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hasan Tartal Hasan Tartal:
    Çin ile Rusyada zerre şeref olsaydı İran'a yardım ederlerdi...! 20 3 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Niye korkulanmış o, harika bir haber 18 3 Yanıtla
    yaşar Arslan yaşar Arslan:
    itisrail Yahu'dilerinin korktuğu demek istiyorlar 1 2
  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    İran balonu da patladığına göre ortaya şu görüntü çıktı liderler kendi halkımıza sahip çıkın yoksa Toto yu kurtaracak halk bulamazsınız arkanızda haberiniz olsun 1 1 Yanıtla
