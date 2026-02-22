İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi - Son Dakika
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

Haberin Videosunu İzleyin
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
22.02.2026 00:18  Güncelleme: 00:26
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
İran'da 28 Aralık'ta ekonomik kriz ile hayat pahalılığına tepki olarak başlatılan protestolar, rejim karşıtı bir dalgaya dönüşmüştü. Ülkede haftalardır süren protestolar 55'inci gününde yeniden kitlesel bir ivme kazandı. Özellikle 17-18 Şubat tarihlerinde yaşamını yitirenler için düzenlenen törenlerde birçok kentte sokak eylemleri yeniden başlarken üniversitelerde de öğrenciler ayaklandı.

İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan rejimin sert müdahalesiyle kısmen duraklayan protestolar 55'inci gününde yeniden kitlesel bir ivme kazandı.

Özellikle 17-18 Şubat tarihlerinde yaşamını yitirenler için düzenlenen törenler, birçok kentte sokak eylemlerinin yeniden başlamasına zemin hazırladı.

TÖRENLER SOKAK EYLEMLERİNE DÖNÜŞTÜ

Ülke genelinde mezarlıklarda düzenlenen anma törenleri kalabalıklaşırken, bazı şehirler geniş katılımlıprotestolara sahne oldu. Özellikle Abadan'da eylemler yeniden kitlesel boyuta ulaştı. Mazenderan eyaletine bağlı Nur kentinde ise hayatını kaybedenlerin fotoğrafları kent girişlerine asıldı.

ÜNİVERSİTELER AYAKTA

İran'ın başkenti Tahran ve doğudaki Meşhed kentlerinde bulunan bazı büyük üniversitelerde öğrenciler de protesto gösterileri düzenledi. Kampüslerde toplanan gruplar, rejim karşıtı sloganlar atarken zaman zaman güvenlik güçleriyle gerginlik yaşandığı bildirildi.

REJİM KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin ülke yönetimini ve dini liderliği hedef alan sloganlar attığı görüldü. Bazı protestolarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

Göstericilerin "özgürlük" temalı sloganlar attığı ve mevcut yönetimi eleştiren pankartlar taşıdığı belirtildi.

KAMPÜSLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Protestoların ardından üniversite çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Bazı noktalarda güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığına dair görüntüler paylaşıldı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ABD'YE ÇAĞRI İDDİALARI

Sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda, kimi protestocuların ABD'ye yönelik müdahale çağrısında bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu iddialar doğrulanmış değil.

25 BİNDEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

ABD merkezli HRANA (İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı), 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada 216'sı çocuk olmak üzere 7 bin 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 25 bin 22 sivilin yaralandığını duyurdu. Protestolar nedeniyle tutuklananların sayısının 53 bine yaklaştığı, yüzlerce kişinin akıbetinin ise bilinmediği bildirildi.

Ülkede ekonomik sıkıntılarla başlayan protesto dalgasının, anma törenleriyle birlikte yeniden geniş çaplı bir toplumsal harekete dönüşmesinden endişe ediliyor.

