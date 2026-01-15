İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti - Son Dakika
Dünya

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

Haberin Videosunu İzleyin
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
15.01.2026 14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Haber Videosu

İranlı muhalif Goldie Ghamari, Türk asıllı ABD'li gazeteci Cenk Uygur'u tehdit etti. Ghamari "Şerefsiz! Merak etmeyin, İran rejimi sona erdiğinde sizin de peşinizden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İranlı muhalif siyasetçi Goldie Ghamari, katıldığı canlı yayında Türk asıllı ABD'li gazeteci Cenk Uygur'a yönelik sert ve tehdit içeren ifadeler kullandı. Ghamari, Uygur'u doğrudan hedef alarak ağır hakaretlerde bulundu ve "Şerefsiz! Merak etmeyin, İran rejimi sona erdiğinde sizin de peşinizden geleceğiz" sözleriyle dikkat çekti. Canlı yayında sarf edilen bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, İran diasporası ve uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

İRAN REJİMİNE KARŞI İSİMLERDEN BİRİ

Çıkışın, İran'daki protestolar, rejim karşıtı hareketler ve muhalefet içindeki görüş ayrılıklarının giderek sertleştiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Ghamari, uzun süredir İran rejimine karşı en sert söylemleri kullanan isimler arasında yer alırken, muhalefet içindeki bazı figürleri de "rejime dolaylı destek vermekle" suçluyor. Cenk Uygur'un özellikle Ortadoğu, İran ve İsrail-Filistin hattındaki yorumlarının, Ghamari ve benzeri isimler tarafından hedef alındığı biliniyor.

SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Canlı yayında kullanılan tehdit dili, ifade özgürlüğü sınırları ve siyasi tartışmalarda şiddet çağrışımı içeren söylemler açısından da eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, rejim karşıtlığı iddiasıyla yapılan bu tür çıkışların muhalefetin meşruiyetine zarar verdiğini savunurken, bazı kesimler ise Ghamari'nin sözlerini "öfke patlaması" olarak değerlendirdi.

Cenk Uygur cephesinden söz konusu açıklamalara ilişkin şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir yanıt gelmezken, olay İran muhalefeti içindeki sert dil ve iç çatışma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İnsan Hakları, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Desperado null Desperado null:
    sen kimsin baska ulkenin rejiminden bahsediyorsun 5 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    O iranlı muhalif garı yemiş yememiş galiba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
