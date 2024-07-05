İşçi Partisi İngiltere'de Muhafazakar Parti'ye Son Verdi

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(LONDRA) - İşçi Partisi İngiltere'deki genel seçimlerde tarihi bir zafer kazanarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarına son verdi. Ülkenin yeni başbakanı olan Keir Starmer, gölge kabinesindeki isimlerle yeni hükümeti oluşturdu.

Başbakan olarak ulusa ilk seslenişden önce bugün Buckhingam Sarayı'nda Kral 3. Charles ile görüşen Starmer, Kral'dan, yeni hükümeti oluşturmak üzere yetki aldıktan birkaç saat sonra kabinesini belirledi.

İşçi Partisi'nin ana muhalefet döneminde de gölge başbakan yardımcılığı görevini yürüten Angela Rayner, yeni kabinede başbakan yardımcısı görevine atandı. Dışişleri Bakanlığı'na David Lammy, Savunma Bakanlığı'na John Healey, İçişleri Bakanlığı'na Yveet Cooper getirildi.

Maliye Bakanlığı'na atanan Rachel Reeves Birleşik Krallık'ın ilk kadın maliye bakanı oldu. Gölge kabinede de yer alan Reeves, Starmer'ın seçim kampanyasında da önemli bir rol oynamıştı.

Diğer bakanlıklar henüz kesinleşmemekle birlikte gölge kabinede yer alan isimlerin yeni kabinede yer alması bekleniyor. Adalet Bakanlığı'na Shabana Mahmood, Sağlık Bakanlığı'na Wes Streeting, Eğitim Bakanlığı'na Bridget Phillipson, Enerji Bakanlığı'na Ed Miliband, Hazine Bakanlığı'na Darren Jones, Ticaret Bakanlığı'na Jonathan Reynolds, Kültür Bakanlığı'na ise Thangam Debbonaire'nın atanması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer kimdir?

İngiltere ve Galler'in eski başsavcısı, 61 yaşında bir avukat olan Starmer, İşçi Partisi Genel Başkanlığı'na geldiği 2020 yılından itibaren benimsediği politikalarla partisini daha merkezci bir konuma taşıdı.

İşçi partisinin, eski genel başkan Jeremy Corbyn öncülüğünde girdiği 2019 genel seçimlerinde 1935 yılından bu yana en büyük yenilgiyi alması, o dönemki genel başkan Corbyn'in istifası ile sonuçlanmıştı.

Corbyn'in istifasından sonra 2020 yılında partisinin genel başkanlığına seçilen Starmer, o zamanlar henüz beş yıllık bir milletvekiliydi.

Genel başkan seçildikten sonra İşçi Partisinde 'yeni bir dönem' başlatacağının sözünü veren Starmer, selefi Corbyn'in belirgin sosyalist politikaları olan, enerji, su ve eğitimde kamulaştırma vaatlerinden vazgeçti.

Corbyn'i de İsrail karşıtı eleştirilerinin gündeme gelmesi nedeniyle partiden ihraç eden Starmer, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra başlattığı operasyonlar için de İsrail'e destek verdi.

Sunak hükümetinin mültecileri Ruanda'ya gönderme planının maliyetli ve etkisiz olduğunu düşünen Starmer, göreve geldiği takdirde bu planı iptal etme sözü verirken, sınır güvenliğine yönelik tedbirleri belirgin bir şekilde artıracağını vaadetmişti.

Starmer'ın Brexit konusunda, mevcut düzenlemeleri büyük ölçüde yeniden ele almak yerine, AB-İngiltere Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasını iyileştirmeye odaklanması bekleniyor.