İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in Gazze sözleri yeniden gündemde

İran'a yönelik saldırılar ve Avrupa'daki siyasi pozisyonlar tartışılırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze hakkında yaptığı açıklamalar yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Sanchez'in geçmişte dile getirdiği ifadeler, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında tekrar hatırlatılıyor.

"TEK BAŞIMIZA DURDURAMAYIZ"

Sanchez, söz konusu konuşmasında İspanya'nın askeri kapasitesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İspanya'nın nükleer bombaları, uçak gemileri yok. İsrail saldırısını tek başımıza durduramayız."

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İspanya Başbakanı, askeri güç sınırlamalarına rağmen siyasi ve ahlaki tutumun önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulunmuştu: "Bu durum, mücadeleyi bırakacağımız anlamına gelmiyor; çünkü tek başımıza kazanamasak bile uğruna savaşmaya değer davalar var."

Sanchez'in bu açıklamaları, Avrupa ülkelerinin İsrail politikalarına yönelik farklı yaklaşımlarının tartışıldığı bir dönemde yeniden gündeme geldi.