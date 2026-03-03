İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze sözleri yeniden gündemde

Haberin Videosunu İzleyin
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in Gazze sözleri yeniden gündemde
03.03.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez\'in Gazze sözleri yeniden gündemde
Haber Videosu

İran'a yönelik saldırılarda ülkedeki üslerin kullanılmasına izin vermeyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Sanchez İsrail'in Gazze saldırılarına da karşı çıkmış ve ''İspanya'nın nükleer bombaları, uçak gemileri yok. İsrail saldırısını tek başımıza durduramayız. Bu durum, mücadeleyi bırakacağımız anlamına gelmiyor; çünkü tek başımıza kazanamasak bile uğruna savaşmaya değer davalar var'' ifadelerini kullanmıştı.

İran'a yönelik saldırılar ve Avrupa'daki siyasi pozisyonlar tartışılırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze hakkında yaptığı açıklamalar yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Sanchez'in geçmişte dile getirdiği ifadeler, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında tekrar hatırlatılıyor.

"TEK BAŞIMIZA DURDURAMAYIZ"

Sanchez, söz konusu konuşmasında İspanya'nın askeri kapasitesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İspanya'nın nükleer bombaları, uçak gemileri yok. İsrail saldırısını tek başımıza durduramayız."

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İspanya Başbakanı, askeri güç sınırlamalarına rağmen siyasi ve ahlaki tutumun önemine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulunmuştu: "Bu durum, mücadeleyi bırakacağımız anlamına gelmiyor; çünkü tek başımıza kazanamasak bile uğruna savaşmaya değer davalar var."

Sanchez'in bu açıklamaları, Avrupa ülkelerinin İsrail politikalarına yönelik farklı yaklaşımlarının tartışıldığı bir dönemde yeniden gündeme geldi.

Avrupa Günü, Orta Doğu, Politika, İspanya, İsrail, Dünya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze sözleri yeniden gündemde - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
Arda’nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid’e büyük şok Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
22:25
Fransa’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
Fransa'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine geçeceğiz
22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:10:06. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze sözleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.