İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı - Son Dakika
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İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı

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Brezilya'ya seyir halinde olan bir Boeing 787-9 Dreamliner uçağı, şiddetli türbülansa yakalandı. Olayda yolcuların kabin içinde savrulduğu ve bir yolcunun bagaj bölmesinde sıkıştığı görüldü. Uçak, acil iniş yaparak Natal şehrine indi. Olayda yaralananlar, Natal'daki Monsenhor Walfredo Gurgel Hastanesi'nde tedavi edildi. Yolcuların yaşadıkları korku dolu anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Bir yolcu olan Norys, 'Uçak aniden düştü ve hepimiz yukarı fırladık' dedi.

02.07.2024 09:55
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Boeing 787-9 Dreamliner'in , şiddetli türbülansa yakalanması sonucu yolcular kabinde savruldu. Olayın görüntüleri, sosyal medya platformu X'te @MarielaJodal tarafından paylaşıldı. Videoda yolcuların koltuklarından fırlayıp koridorlara düştüğü ve bir yolcunun bacaklarının bagaj bölmesinde sıkıştığı görülüyor. Uçak sarsılmaya devam ederken, endişeli yolcuların birbirleriyle konuştuğu duyuluyor. Görüntülerde, bir adamın bagaj bölmesinde sıkıştığı ve diğer yolcuların hareketsiz bir şekilde koridorda yattığı görülüyor.

Olayın ardından uçak acil iniş yaparak Brezilya'nın Natal şehrine indi. Air Europa, New York Post'a yaptığı açıklamada, "Uçak normal şekilde indi ve yaralanmalar tedavi ediliyor," dedi.

Mirror'a göre, uçakta tavan panellerinin yırtıldığı, oksijen maskelerinin sarktığı ve en az bir koltuğun tamamen hasar gördüğünü gösteren ek videolar ortaya çıktı.

Bir yolcu, El Observador'a yaptığı açıklamada, pilotun yaklaşan türbülans nedeniyle herkesi kemerlerini bağlamaya çağırmasının ardından yolculuğun tehlikeli bir hale geldiğini anlattı. Norys adlı yolcu, "Uzun bir süre sonra çok hafif bir türbülans oldu. Zar zor hissediliyordu. Bir anda uçak aniden düştü ve hepimiz yukarı fırladık," dedi.

Emniyet kemeri takmayan yolcuların "uçtuğunu" ve bazılarının "tavana asılı kaldığını" belirtti. Bir başka yolcu olan Juan, deneyimi bir "korku filmi" olarak nitelendirerek, "Düşme hissi korkutucuydu. İnanılmaz bir hızla düştüğünüzün farkındaydınız ve bunun sonu yokmuş gibi hissettiniz," dedi.

Uruguay Dışişleri Bakanlığı'na göre, yaralılar Natal'daki Monsenhor Walfredo Gurgel Hastanesi'nde tedavi edildi ve Montevideo'ya dönüşleri için düzenlemeler yapıldı.

İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı
İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı
İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı
İspanya\'dan Uruguay\'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı

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Son Dakika Dünya İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: İspanya'dan Uruguay'a giden Air Europa uçağında şiddetli türbülans sonucu 30 yolcu yaralandı ve bir yolcu bagaj bölmesinde sıkıştı - Son Dakika
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