İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

İspanya\'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57\'ye yükseldi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSPANYA'nın Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta hattında yaşanan düzensiz göç krizinde acı bilanço ağırlaşıyor. İspanyol makamlarından yapılan resmi açıklamaya göre, deniz yoluyla bölgeye ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye ulaştı.

60 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ 

Geçişlerin tavan yaptığı günlerde Ceuta'ya giriş yapan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin büyük bir bölümü ise komşu ülke Fas'a geri döndü. İspanya ana karasına geçemeyeceklerini ya da Ceuta'da barınma imkanı bulamayacaklarını anlayan göçmenlerin önemli bir kısmının gönüllü olarak dönüş yaptığı aktarıldı.

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİ 

Gelişmeler üzerine harekete geçen İspanya hükümeti; sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ceuta'ya ek Ulusal Polis, Sivil Muhafızlar ve askeri birlikler sevk etti. Alınan yoğun güvenlik tedbirlerinin ardından düzensiz geçişlerin büyük oranda azaldığı belirtilse de güvenlik güçlerinin sınır hattındaki teyakkuz hali devam ediyor. Yeni toplu geçiş dalgalarını önlemek adına İspanyol ve Faslı yetkililer arasındaki saha koordinasyonunun sürdüğü kaydedildi.

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

İLK DARBE İTALYA'DAN 

Öte yandan Schengen ile vizesiz dolaşım hakkını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan İspanya'ya ilk darbeyi İtalya vurdu. İtalya, Başbakan Meloni'nin sözlerinin ardından harekete geçti. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldı.

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

MELONİ: İTALYA SEYİRCİ KALMAYACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti. İlgili kurumlarla toplantılar yürüttüklerini ifade eden Meloni, "İtalya seyirci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi

SANCHEZ: BU EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM

İspanya Başbakanı, düzensiz göçmen akınına işaret ederek, "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. İspanya genelinde düzensiz göçmen gelişlerinde aydan aya kaydettiğimiz o sistematik düşüş eğilimini kırmaktadır. Bu nedenle, sadece acil olan hususlarda harekete geçmekle kalmamalı, aynı zamanda önemli olan konularda da adım atmayı unutmamalıyız." dedi.

Kaynak: DHA

Kuzey Afrika, Güvenlik, İspanya, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:05:37. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.