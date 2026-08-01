İspanya\'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57\'ye yükseldi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta hattında yaşanan düzensiz göç krizinde acı bilanço ağırlaşıyor. İspanyol makamlarından yapılan resmi açıklamaya göre, deniz yoluyla bölgeye ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye ulaştı.

60 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Geçişlerin tavan yaptığı günlerde Ceuta'ya giriş yapan yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin büyük bir bölümü ise komşu ülke Fas'a geri döndü. İspanya ana karasına geçemeyeceklerini ya da Ceuta'da barınma imkanı bulamayacaklarını anlayan göçmenlerin önemli bir kısmının gönüllü olarak dönüş yaptığı aktarıldı.

BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİ

Gelişmeler üzerine harekete geçen İspanya hükümeti; sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ceuta'ya ek Ulusal Polis, Sivil Muhafızlar ve askeri birlikler sevk etti. Alınan yoğun güvenlik tedbirlerinin ardından düzensiz geçişlerin büyük oranda azaldığı belirtilse de güvenlik güçlerinin sınır hattındaki teyakkuz hali devam ediyor. Yeni toplu geçiş dalgalarını önlemek adına İspanyol ve Faslı yetkililer arasındaki saha koordinasyonunun sürdüğü kaydedildi.

İLK DARBE İTALYA'DAN

Öte yandan Schengen ile vizesiz dolaşım hakkını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan İspanya'ya ilk darbeyi İtalya vurdu. İtalya, Başbakan Meloni'nin sözlerinin ardından harekete geçti. İtalya, İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldı.

MELONİ: İTALYA SEYİRCİ KALMAYACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meloni, Ceuta'dan gelen görüntülerin "şoke edici" olduğunu belirtti. İlgili kurumlarla toplantılar yürüttüklerini ifade eden Meloni, "İtalya seyirci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ: BU EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM

İspanya Başbakanı, düzensiz göçmen akınına işaret ederek, "Bu, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. İspanya genelinde düzensiz göçmen gelişlerinde aydan aya kaydettiğimiz o sistematik düşüş eğilimini kırmaktadır. Bu nedenle, sadece acil olan hususlarda harekete geçmekle kalmamalı, aynı zamanda önemli olan konularda da adım atmayı unutmamalıyız." dedi.