İsrail, Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, ICRC'den bir heyetin ziyareti sırasında Al Quds hastanesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Bu bombardımanlar, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden olmuştur" denildi. Görüntülerde, patlama sesinin ardından sağlık görevlilerinin güvenli yerlere koştuğu anlar yer aldı.