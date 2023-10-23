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İsrail, Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail, Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Son Güncelleme: 23.10.2023 10:52

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bu saldırılar, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden oldu.

Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) bağlı heyetin Gazze'deki Al Quds Hastanesi'ne yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, ICRC'den bir heyetin ziyareti sırasında Al Quds hastanesinin yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Bu bombardımanlar, ülke içinde yerinden edilmiş siviller ve hastanedeki sağlık personeli arasında korku ve paniğe neden olmuştur" denildi. Görüntülerde, patlama sesinin ardından sağlık görevlilerinin güvenli yerlere koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Al Quds Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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