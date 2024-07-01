İsrail askerleri Filistinlilere kötü muamelede bulunuyor - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinlilere kötü muamelede bulunuyor

İsrail askerleri Filistinlilere kötü muamelede bulunuyor

Batı Şeria'da bir Filistinlinin askeri aracın önüne bağlanarak taşındığının ortaya çıkması sonrası iki kişi daha İsrail askerlerini benzer muameleyle suçladı. Filistinli erkekler, askeri cipin kaputuna bağlanarak taşındıklarını anlattı. İsrail ordusu, askerlerinin protokolü ihlal ettiklerini açıkladı. Filistinliler, darp edildiklerini ve zorla askeri cipe bindirildiklerini iddia etti. İsrail ordusu davaları inceliyor.

01.07.2024 06:48
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Batı Şeria'da bir Filistinlinin askeri aracın önüne bağlanarak taşındığının ortaya çıkması sonrası iki kişi daha İsrail askerlerini benzer muameleyle suçladı.

BBC’ye konuşan Filistinli erkekler, 23 yaşındaki Mücahid Abadi Balas gibi askeri cipin kaputuna bağlanarak taşındıklarını anlattı.

Balas’ın kaputa bağlandığı görüntünün ortaya çıkması sonrası İsrail ordusu, askerlerinin protokolü ihlal ettiklerini açıklamıştı.

Aynı suçlamayı dile getiren Samir Dabaya isimli 25 yaşındaki Filistinli, Cibaliye kampına yapılan baskında sırtından vurulduğunu söyledi.

Dabaya, saatlerce yüzü koyun yattıktan ve kan kaybettikten sonra İsrail askerlerinin kendisine bakmaya geldiğini anlattı.

Bu inceleme sırasında darp edildiğini anlatan Dabaya sonrasında aracın üzerine atıldığını söyledi:

“[Pantolonumu] çıkardılar. Arabaya tutunmak istedim ama [bir asker] yüzüme vurdu ve yapmamamı söyledi. Daha sonra arabayı sürmeye başladı. Ölümü bekliyordum"

Samir Dabaya BBC’ye bir güvenlik kamerasından alınan görüntülerini gösterdi. Bu görüntülerde yarı çıplak bir şekilde, yanında açıkça 1 rakamı bulunan ve hızla giden bir cipin üzerinde yatarken görülüyordu.

Bu çekilen görüntünün konumu, İsrail’in operasyonunun yapıldığı yerle eşleşiyordu. Ancak kayıtta tarih veya saat bulunmuyordu.

Dabaya gibi Hesham Isleit isimli Filistinli de Cibaliye’deki operasyon sırasında iki kez vurulduğunu ve aynı askeri cipe zorla bindirildiğini anlattı:

“Ayağa kalkmamızı emrettiler ve bizi soydular. Sonra da cipin ön kısmına binmemizi istediler. Arabanın üzeri ateş gibi sıcaktı.

“Yalınayaktım ve kıyafetsizdim. Elimi cipin üzerine koymaya çalıştım ama başaramadım, yanıyordu sıcaktan. Onlara havanın çok sıcak olduğunu söylüyordum, onlar da beni binmeye zorluyorlardı; eğer ölmek istemiyorsam bunu yapmam gerektiğini söylüyorlardı.”

Bu iddiaları sorduğumuz İsrail ordusu, davaların incelenmekte olduğunu açıkladı.

Ordu, Abadi Balas'ın görüntülerinin ortaya çıkması sonrası protokollerin ihlal edildiğini, olayının soruşturulacağını kaydetmişti.

Açıklamada “Olayın videosunda yer alan askerlerin davranışları ordunun değerlerine uymamaktadır” denildi.

Hastane yatağında BBC'ye konuşan Balas, hareket halindeki aracın üzerinde yatarken son duasını ettiğini ve sağ kalmayı beklemediğini anlattı.

Mücahid Abadi Balas, aracın üzerine atılışına ait olduğunu söylediği ikinci bir videoyu da BBC’ye gösterdi:

"Üzerimde hiçbir şey olmadığına inandıktan sonra beni cipten indiler ve yüzüme, başıma ve yaralarımın olduğu yerlere vurmaya başladılar. Bileklerimden tutup havaya fırlatmadan önce sağa sola salladılar."

Balas yere düştükten sonra tekrar kaldırıldığını ve tekrar aynı şekilde sallandığını anlattı.

Ardından cipe atıldığını ve yakındaki bir eve götürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu söz konusu operasyonda birliklerine ateş açıldığını ve bu ateşe karşılık verildiğini açıkladı.

İsrailli insan hakları örgütü Btselem bu tür vakaları inceliyor.

Örgütün sözcüsü Shai Parnes, 7 Ekim’deki Hamas saldırılarından bu yana Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin rekor seviyelere ulaştığını söyledi.

Parnes, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria’da 100'den fazlası reşit olmayan 500'den fazla Filistinli’nin, İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Sık sık operasyon yapılan Cenin kampında, 120'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

Kampa ulaşan yollara tuzaklanan bombalardan birinin patlatılması sonucu bir İsrail askeri öldü, 16 asker yaralandı.

Kaynak: BBC

Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri Filistinlilere kötü muamelede bulunuyor - Son Dakika

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