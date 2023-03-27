İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ülkeyi mahveden reforma karşı hükümete tepki: Derhal durdurun - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ülkeyi mahveden reforma karşı hükümete tepki: Derhal durdurun

27.03.2023 09:23

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan savunma bakanını görevden alması üzerine binlerce İsrailli yeniden sokaklara döküldü. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, sosyal medyadan hükümete seslendi. Herzog, "Başbakana, hükümet üyelerine, şirketlere ve koalisyon üyelerine sesleniyorum: Duygular zor ve acı verici. İsrail halkının birliği adına, sorumluluk adına yasama sürecini derhal durdurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'de Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması halkı yeniden sokağa çıkarttı.

ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Hükümet karşıtı protestocular, Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağının mesajını veren Başbakan Netanyahu'ya tepki olarak başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere ülke genelinde meydanlara indi. Polis eylemcilere müdahale etti, bazı noktalarda olaylar çıktı.

CUMHURBAŞKANI HERZOG: ULUSU DERİN BİR ENDİŞE SARIYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, protestolara neden olan yargı reformu sürecinin derhal durdurulması için hükümete çağrı yaptı. Herzog, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı yargı reformu sürecinin, İsrail halkının birliği için acilen durdurulması çağrısında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu akşam çok zor oyunlar gördük. Başbakana, hükümet üyelerine, şirketlere ve koalisyon üyelerine sesleniyorum: Duygular zor ve acı verici. Tüm ulusu derin bir endişe sarıyor. Güvenlik, ekonomi, toplum hepsi tehdit altında. Bütün İsrail halkının gözü senin üzerinde. Tüm Yahudilerin gözü sizin üzerinizde. Tüm dünyanın gözü üzerinizde.

"YASAMA SÜRECİNİ DURDURMAYA DAVET EDİYORUM"

İsrail halkının birliği adına, sorumluluk adına yasama sürecini derhal durdurmaya davet ediyorum. Koalisyon ve muhalefet gibi tüm grupların başkanlarına, ülke vatandaşlarını her şeyin üstünde tutmaya ve daha fazla gecikmeden sorumlu ve cesurca hareket etme çağrısında bulunuyorum. Şimdi kendine gel! Bu siyasi bir an değil, bu bir liderlik ve sorumluluk anı."

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Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ülkeyi mahveden reforma karşı hükümete tepki: Derhal durdurun - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ülkeyi mahveden reforma karşı hükümete tepki: Derhal durdurun - Son Dakika
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