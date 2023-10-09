İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas ile ilgili operasyon iddiasına İran'dan yanıt geldi: Bizim hiçbir ilgimiz yok - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas ile ilgili operasyon iddiasına İran'dan yanıt geldi: Bizim hiçbir ilgimiz yok

Son Güncelleme: 09.10.2023 09:00

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını iddia etmişti. Herzon'un sözlerine yanıt veren İran yönetimi, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti. İran BM Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ''Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor'' denildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan dikkat çeken bir iddia gelmişti. Herzog, Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı yürüttüğü operasyonu İran'dan aldığı emir ve destekle başlattığını söylemişti. Herzog'un iddialarına yanıt veren İran yönetimi, Hamas operasyonuyla ilgili herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıkladı.

HERZOG'DAN İRAN İDDİASI GELMİŞTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim sabahı Hamas örgütü tarafından düzenlenen Aksa Tufanı operasyonunun İran'ın desteği ve emriyle yapıldığını iddia etmişti. İsrail vatandaşlarına tehdidi ortadan kaldırmak için tüm önlemleri alacaklarını kaydeden Herzog, İsrail'in zorlukların üstesinden geleceğini dile getirmişti.

"HAMAS OPERASYONUNUN ARKASINDA İRAN VAR"

İran'ın Hamas'a silah ve mühimmat desteği sağladığını iddia ederek, bu operasyonun arkasında İran'ın olduğunu ve İran'ın da büyük bir bedel ödeyeceğini söyleyen Herzog, uluslararası topluma "Hamas ile müttefiki ve destekçisi İran'ı koşulsuz kınama" çağrısı yapmıştı.

İRAN'DAN HERZOG'UN İDDİASINA YANIT GECİKMEDİ

Herzog'un iddiasına İran'dan yanıt gecikmedi. İran, Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonunda herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

"FİLİSTİN'İN TEPKİSİNE DAHİL DEĞİLİZ"

İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; " Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor."

"YILLARDIR SÜREN CİNAYETLERE MEŞRU BİR YANIT"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pazar günü attığı bir tweet'te şiddeti 'yıllardır süren cinayetlere ve suçlara meşru bir yanıt' olarak nitelendirmişti.

REİSİ'DEN "ZAFER" AÇIKLAMASI

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Wana Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve televizyonda yayınlanan bir konuşmasında bunu, "Filistinli askerler (ve) tüm Filistinli gruplar" için bir "zafer" olarak nitelendirdi.

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Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas ile ilgili operasyon iddiasına İran'dan yanıt geldi: Bizim hiçbir ilgimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Hamas ile ilgili operasyon iddiasına İran'dan yanıt geldi: Bizim hiçbir ilgimiz yok - Son Dakika
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