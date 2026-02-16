İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar

İsrail'in Bnei Brak kentinde kalabalık bir Haredi grubunun iki kadın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerine yönelik saldırısı ülke gündemini sarstı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri askerleri kalabalığın arasından çıkarırken 20'den fazla göstericiyi gözaltına aldı.

GRUP BİR ANDA ETRAFLARINI SARDI

Jerusalem Post'un aktardığına göre, askerler Tel Aviv'den Bnei Brak'a refakat görevi kapsamında geldiği sırada bir grup tarafından çevrelendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekipleri, kalabalığın polis araçlarının önünü çöp konteynerleriyle kapattığını, bir polis aracını devirdiğini ve askerleri takip etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

OLAYLARDA 20'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, olaylarda yaklaşık 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını, 3 polis memurunun başından hafif yaralanarak Sheba Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını açıkladı. Gösterilerin, hükümetin gündemindeki zorunlu askerlik düzenlemesine karşı düzenlenen protestolar kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

NETANYAHU'DAN TEPKİ

Başbakan Binyamin Netanyahu saldırıyı "ciddi ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve kamu düzeninin sağlanması için güvenlik güçlerine tam destek verdiğini açıkladı. Netanyahu, şiddet eylemlerinin haredi toplumunun tamamını temsil etmediğini vurguladı. Haredi partilerin liderleri de olayları kınayarak şiddetin toplumlarına zarar verdiğini ifade etti. Eski Başbakan Naftali Bennett ise yaşananları "anarşi" olarak tanımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI: BU KABUL EDİLEMEZ

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askerlerin hedef alınmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Polis Komiseri Danny Levy de olayın hukukun üstünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

ASKERLİK TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

İsrail'de haredi erkeklerin askerlik yükümlülüğü uzun süredir siyasi ve toplumsal tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bnei Brak'taki son olay, bu gerilimin sokaklara nasıl yansıdığını bir kez daha ortaya koydu.