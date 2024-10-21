İsrail'den Lübnan'da Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail'den Lübnan'da Hava Saldırıları

İsrail\'den Lübnan\'da Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Hizbullah ile bağlantılı bir kuruluşu hedef alarak Lübnan'da hava saldırıları düzenledi.

21.10.2024 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Pazar gecesi Lübnan'da Hizbullah ile ilişkilendirdiği bir finansal kuruluşun şubelerine hava saldırıları düzenleyeceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Beyrut, Bekaa Vadisi ve Lübnan’ın güneyinde patlamalar duyuldu.

Lübnan basını saldırılarda, El Kard El Hasan adlı finansal kuruluşun hedef alındığını kaydediyor. İsrail dernek statüsündeki kuruluşun İran’ın finansmanını Hizbullah'a aktararak, silah satın alınmasında ve üyelerinin maaşlarının ödenmesinde rol oynadığını savunuyor.

İsrail ordusu saldırılardan hemen önce Lübnan’ın 24 bölgesinde halka tahliye uyarısı yaptı. BBC muhabiri Jonathan Head, İsrail ordusunun uyarılarının alışılmadık derecede sert ve kapsamlı olduğunu, uyarıda gece boyunca hedeflerin vurulacağının kaydedildiğini belirtiyor.

Uyarılardan kısa bir süre sonra, Hizbullah tarafından kontrol edilen Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde birbiri ardına 8 patlama duyuldu ve ardından göğe dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı destekleyen bankaları ve diğer finansal altyapıları hedef alacağını açıklamıştı.

Bu arada, Hizbullah Pazar günü İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini ve askeri üsleri hedef aldığını kaydetti.

'İran'ın Hizbullah'ı nasıl finanse ettiğini ortaya çıkaracağız'

Pazar akşamı yaptığı açıklamada İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'ın terör faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan yerlerin yakınında bulunan herkesin derhal bu yerlerden uzaklaşması gerektiği" uyarısında bulundu.

"Önümüzdeki saatlerde birkaç hedefi ve gece boyunca da başka hedefleri vuracağız" dedi.

İsrail sözcüsü, "Önümüzdeki günlerde, İran'ın sivil kuruluşları, dernekleri ve STK'ları kullanarak Hizbullah'ın terör faaliyetlerini nasıl finanse ettiğini ortaya çıkaracağız" diye ekledi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı olan Ulusal Haber Ajansı (NNA), ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki El Kard El Hasan derneğine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

1980'lerde kurulan ve ABD’nin yaptırımlarına tabi olan El Kart El Hasan, Lübnan'daki Şii topluluğuna kredi, ATM'den para yatırma ve çekme gibi finansal hizmetler sunuyor. İsrail kuruluşun Hizbullah’ın faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanıldığını savunuyor.

Reuters, El Kart El Hasan’ın Lübnan genelinde 30'dan fazla şubesinin bulunduğunu, bunların 15'inin Beyrut'un merkezi ve kalabalık banliyölerinde olduğunu bildirdi.

Günün daha erken saatlerinde, İsrail ordusu son 24 saatte İsrail’in kuzeyine düzinelerce roket atıldığını kaydetti.

İsrail Hizbullah'ın istihbarat karargahının komuta merkezine ve Beyrut'taki bir yeraltı silah atölyesine savaş uçaklarıyla saldırı düzenlendiğini de belirtti. Açıklamada, “sivillere olası zararı azaltmak için” adımlar atıldığı kaydedildi.

Hizbullah ve Lübnanlı yetkililer ise İsrail’i sivilleri hedef almakla suçluyor, İsrail suçlamaları reddediyor.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Pazar günü İsrail ordusunu Lübnan’ın İsrail sınırındaki Marvahin kasabasında bir BM gözlem kulesini ve etrafındaki çiti kasıtlı olarak yıkmakla suçladı. Son haftalarda da benzer olaylar yaşanmıştı.

UNIFIL yaptığı açıklamada, "Bir kez daha, bir BM mevzisine ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukuku ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini not ediyoruz" dedi.

Ayrı bir gelişmede, Lübnan ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye'de bir askeri aracın İsrail hava saldırısıyla vurulmasının ardından üç askerinin öldüğünü söyledi.

İsrail, bildirilen iki olay hakkında henüz yorum yapmadı.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Politika, Finans, Lübnan, İsrail, Pazar, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'da Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'da Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.