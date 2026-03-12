İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar - Son Dakika
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

İsrail\'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
12.03.2026 13:17
ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın bölgeye yayılmasıyla gerilim tırmanırken İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Lübnan'daki operasyonları genişletmeye hazırlanma talimatı verdi. Hizbullah'ın kuzey İsrail'e roket saldırıları düzenlemesi çatışmayı yeni bir cepheye taşıdı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusuna Lübnan'daki askeri operasyonları genişletmeye hazırlanma talimatı verildiğini açıkladı. Açıklama, İsrail ile İran ve müttefikleri arasında tırmanan çatışmaların bölge genelinde yeni bir cepheye yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

İsrail yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin de çatışmalara dahil olduğunu belirtti. İsrail ordusu, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İran'ın dini liderinin öldürülmesinin intikamını almak amacıyla İsrail'e ateş açtığını ve bunun üzerine Lübnan'a yönelik askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

OPERASYON GENİŞLETİLİYOR

Savunma Bakanı Katz'ın açıklamasına göre İsrail ordusu, Lübnan'daki operasyonları genişletmek için hazırlık yapıyor. İsrail güvenlik kaynakları, Hizbullah'ın sınır hattındaki askeri altyapısını hedef alan saldırıların yoğunlaşabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, operasyonun genişletilmesi halinde İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

LÜBNAN'DA AĞIR BİLANÇO

Lübnanlı yetkililer ise İsrail'in son saldırılarının ülkede ciddi bir insani krize yol açtığını açıkladı. Resmi verilere göre İsrail saldırılarında 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

HİZBULLAH'TAN ROKET SALDIRISI

Çarşamba gecesi Hizbullah, kuzey İsrail'e yönelik yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Örgüt, "bir dizi operasyon" kapsamında İsrail'e düzinelerce roket fırlattığını duyurdu. Hizbullah açıklamasında saldırıların sürebileceği sinyalini verirken, bölgede gerilimin daha da tırmanabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ

İran, İsrail ve ABD arasında başlayan savaşın Lübnan cephesine sıçraması, Orta Doğu'da daha geniş bir bölgesel çatışma ihtimalini güçlendirdi. Analistler, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını genişletmesi halinde Hizbullah'ın da daha kapsamlı saldırılar düzenleyebileceğini belirtiyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı. Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Savaş ve Çatışma, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

