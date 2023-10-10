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İsrail, Gazze Şeridi'ni denizden vurdu! Saldırıların dozu arttı, bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'ni denizden vurdu! Saldırıların dozu arttı, bilanço ağırlaşıyor

Son Güncelleme: 10.10.2023 05:15

İsrail donanması, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurdu. İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti.

İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. Hava bombardımanı da sürerken saldırılardan ölen Filistinli sayısı 704, İsrailli sayısı ise 900 oldu.

BU KEZ DENİZDEN SALDIRDI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı. Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu. Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları korkunç boyuta ulaştı

2 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze'deki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti. Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları korkunç boyuta ulaştı

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiği bildirildi. Yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi. Öte yandan saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli sayısı 900 oldu.

İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları korkunç boyuta ulaştı

HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

İsrail saldırılarında, kasıtlı olarak ambulansların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, hava saldırıları sebebiyle Gazze'deki Beyt Hanun Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'ya bağlı el-Halil kentinin kuzeyindeki Arrub mülteci kampında Muhammed Macid İbrahim Hammad (20) adlı bir gencin İsrail kurşunuyla yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bakanlık bu son ölüm haberiyle 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini aktarmıştı.

İsrail, Gazze'yi bu kez denizden vurdu! Can kayıpları korkunç boyuta ulaştı
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Kaynak: AA

Akdeniz, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ni denizden vurdu! Saldırıların dozu arttı, bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ni denizden vurdu! Saldırıların dozu arttı, bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika
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