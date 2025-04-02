İsrail Gazze\'deki Operasyonları Genişletiyor

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze'deki operasyonunu genişleteceğini ve "büyük bir bölgeyi" ele geçireceğini söyledi.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Katz, "bölgeyi teröristlerden ve terörist altyapısından temizlemek ve yok etmek" amacıyla genişletilmiş operasyon yapıldığını söyledi.

Ele geçirilen alanların "İsrail güvenlik bölgelerine dahil edileceğini" belirtti.

Bunun için Filistinlilerin geniş çaplı tahliyesinin gerekeceğini söyleyen Katz, halkı Hamas'ı ortadan kaldırmaya ve İsrailli rehineleri teslim etmeye çağırdı. Savaşı sona erdirmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun gece boyunca Refah'ta kara operasyonlarına başladığı bildirildi.

Geçen hafta ordunun yakında Gazze'nin diğer bölgelerinde de "tam güçle" operasyon düzenleyeceği yönünde uyarıda bulunulmuştu.

İsrail 18 Mart'ta yeni Gazze saldırısını başlattı ve Hamas'ı ateşkesin uzatılması ve Gazze'de hala esir tutulan 59 rehinenin serbest bırakılması için ABD'nin yaptığı yeni bir öneriyi reddetmekle suçladı.

Hamas ise İsrail'i Ocak ayında üzerinde anlaşmaya vardıkları ilk anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor.

Gazze'deki koşullar son haftalarda daha da kötüleşti.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin vermiyor.

Bu, savaşın başlamasından bu yana en uzun süreli yardım engeli.

Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler, Gazze'nin güneyinde İsrail güçlerinin Filistinli sağlık görevlileri, sivil savunma ilk müdahale görevlileri ve bir BM personelini öldürmesinden bir gün sonra Gazze'deki operasyonlarını azalttığını duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü ve 251 kişi rehin alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bini aştı.

UNICEF: İsrail'in Gazze saldırılarında son iki haftada en az 322 çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in iki hafta önce yeniden Gazze'ye yönelik saldırılarına başlamasından bu yana en az 322 çocuğun öldüğünü bildirdi.

UNICEF'e göre, aynı dönemde en az 609 çocuk da yaralandı.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Gazze'deki ateşkes, çocuklar için hayati bir nefes alma fırsatı ve toparlanma umudu sağlamıştı. Ancak çocuklar yeniden ölümcül şiddet ve mahrumiyet döngüsüne sürüklendi" dedi.

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'deki hava ve kara harekatını yeniden başladı.

Hamas ise İsrail'i, Ocak ayında üzerinde anlaştıkları orijinal ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

UNICEF, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında, 21-31 Mart tarihleri arasında her gün 100 çocuğun öldüğünü veya sakat kaldığını belirtti.

Ölen çocukların çoğunun yerinden edilmiş olduğu ve derme çatma çadırlarda veya hasar görmüş evlerde barındığı ifade edildi.

UNICEF, söz konusu raporu Gazze'deki sağlık bakanlığından aldığı verilerle hazırladı. Ancak İsrail bu verileri sürekli olarak tartışmalı buluyor. BM ve diğer uluslararası kurumlar bu rakamları güvenilir olarak görüyor.

İsrail tarafından BBC de dahil olmak üzere uluslararası gazetecilerin bağımsız olarak Gazze'ye girişinin yasaklanması nedeniyle her iki tarafın rakamları da doğrulanamıyor.

İsrail ordusu BBC'ye yaptığı açıklamada saldırılar sırasında sivil kayıpları önlemek için "büyük çaba gösterdiğini" belirtti.

UNICEF'in verilerine göre İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma neden olan saldırılarının başlamasından bu yana geçen 18 ay içinde 15 bin çocuk öldü, 34 binden fazla çocuk yaralandı ve yaklaşık bir milyon çocuk da defalarca yerinden edildi.

Son haftalarda Gazze'deki insani durum oldukça kötüleşti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımı engelliyor. Bu, İsrail saldırılarının başlamasından beri en uzun süreli yardım engellemesi anlamına geliyor.

UNICEF'in açıklamasında, "Bu temel malzemeler olmadan, yetersiz beslenme, hastalıklar ve önlenebilir diğer sağlık sorunları artacak, bu da önlenebilir çocuk ölümlerinin yükselmesine yol açacak" ifadeleri yer aldı.

BM, 24 Mart'ta Gazze'deki operasyonlarını azalttığını duyurdu. Bu karar, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki sekiz Filistinli sağlık çalışanı, altı Sivil Savunma görevlisi ve bir BM personelini öldürmesinden bir gün sonra alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana kadar 50 bin 399'den fazla kişi öldü.